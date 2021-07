¿Quiénes son los transferibles de Chivas?

En dicho listado no hay elementos titulares y el Guadalajara mantendrá su cuadro base para el torneo Guardianes 2021.

Los jugadores que no entran en planes con el equipo son quienes no eran considerados por el director técnico Víctor Manuel Vucetich, como el lateral derecho Antonio Madueña, quien llegó en calidad de refuerzo de Cruz Azul y no logró aportar.