¿Quién inspiró ´You´re so vain´?

Hay artistas a los que les persigue sin piedad una canción.

La maldición del one-hit wonder que, en muchos casos, sepulta su carrera o la reduce a una broma articulada en torno a un tema repetido una y mil veces.

No es el caso de Carly Simon (imposible pasar por alto sus discos de los 70´s y los 80´s u olvidar su temazo para Heartburn, la película de Mike Nichols, o su Grammy y Oscar por Let The River Run, tema central del filme Armas de mujer, también de Nichols), pero no se le puede negar su tenaz empeño en alimentar con alegría esa cruel posibilidad. Y es que, por si algo es conocida musicalmente Simon (Nueva York, 1945) es por ese misterio, que ella se ha encargado de elevar a la categoría de asunto de estado, que rodea uno de sus temas más conocidos: You´re So Vain.

En 1972, Simon editaba No Secrets, un álbum en el que, por cierto, aparecía en la portada con el que sería uno de sus accesorios imprescindibles: el floppy hat, y que contenía el mítico You´re So Vain, la canción por la que se le seguiría preguntando décadas después en cada entrevista que la artista concediera.

El tema en cuestión que contiene ese estribillo tan irónico e hiriente ("Eres tan vanidoso/ Que probablemente creas que esta canción es acerca de ti") y que fue número uno en Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda arrasando también en toda Europa, era obviamente una canción con recadito. La cuestión era saber quién era el destinatario de semejante artefacto envenenado.

La seductora Simon tenía una lista de posibles de lo más jugosa: desde Mick Jagger (que, de hecho, hizo coros en la canción y que, según la rumorología de la época estaba absolutamente obsesionado con Simon) hasta James Taylor (el que fuera su marido durante once años), pasando por Warren Beatty, David Geffen, Kris Kristofferson, William Donaldson, David Bowie, John Travolta o Jack Nicholson.

Saber quién de entre todos esos nombres o, mejor aún, si pertenecía a alguien completamente inesperado que hubiera pasado por debajo del radar del cotilleo se convirtió en tarea prioritaria de la prensa del momento. El público tenía derecho a saber. Y Simon jugó magistralmente esa baza que el curioso destino le brindaba por mucho que en alguna ocasión haya declarado sentirse molesta por esa insistente fascinación del público en conocer de quién trata You´re So Vain.

Preguntada una y otra vez, ella se negaba a soltar prenda o suministraba alguna pista lo suficientemente confusa como para garantizar la continuidad del misterio, pero lo bastante prometedora como para entretener a los fisgones con amenas cábalas. Mientras casi todos los rumores apuntaban a Warren Beatty (la descripción de alguien tan engreído, seductor y presumido encajaba a la perfección con un actor al que el escritor Peter Biskind le atribuyó el ¿mérito? de haber seducido a 12.775 mujeres) y el propio Beatty dijo estar convencido de que la canción se refería evidentemente a él, Simon negó siempre esa posibilidad. Hace relativamente poco (en 2015 con ocasión de la publicación de su primer libro de memorias Boys in the Trees: A Memoir) la cantante confesó que parte de la letra estaba dedicada a él, pero que no pensaba desvelar el nombre de los otros dos hombres en los que se había inspirado para componer el musicado ajuste de cuentas. El juego continuaba y las apuestas seguían.

Antes que eso, en 2003, la cantante realizó una peculiar subasta que demuestra hasta qué punto el secreto de You´re So Vain está a la altura de interrogantes históricos de la talla del Santo Grial. Simon subastó el nombre del susodicho en una subasta benéfica. Por 50.000 dólares, Dick Ebersol, ejecutivo de la cadena televisiva NBC tuvo derecho a saber la misteriosa identidad del antiguo amante de Simon. Por supuesto, previa firma de contrato en el que el adinerado entrometido se comprometía a no desvelar a nadie el codiciado enigma. Sólo se le permitió dar una pista: en el nombre del desconocido amante había una ´e´. Esto no dejaba fuera de la carrera a casi nadie. Después de eso, la cantante fue suministrando algunas letras más. Una ´a´, una ´r´... Casualmente, cada indicio solía coincidir con el lanzamiento de un nuevo disco. Durante todas estas décadas, los tabloides han seguido haciendo conjeturas, intentando descartar posibles candidatos. Caso de David Geffen: se conocieron dos años después del lanzamiento del disco, eso sin contar con el detalle de que Geffen es gay.