¿Quién hizo más el rídiculo, Jorge Sánchez o Daniel Jones?

Daniel Jones, quarterback de los Giants de Nueva York, sorprendió cuando acarreó el ovoide desde la yarda 12 de su campo rumbo a la zona de anotación, en el partido del jueves por la noche frente a Filadelfia.

Sin embargo, a 20 yardas de las diagonales, el egresado de la Universidad de Duke tropezó y mordió el césped del Lincoln Financial Field.

La jugada de Jones dio la vuelta por redes sociales y se hizo viral, a pesar que en la misma serie los Giants anotaron, misma que no funcionó porque los Eagles triunfaron 22-21 sobre los neoyorquinos.

La jugada del quarterback hizo recordar la acción de Jorge Sánchez, durante el partido del lunes con el León. El zaguero corrió por la banda de la derecha y, al llegar al área esmeralda, y cayó.

This sums up the NFC East pic.twitter.com/l0H7vOFO7x