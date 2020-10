¿Quién fue la India María y por qué es tendencia?

La India María, interpretada por la actriz María Elena Velasco, es uno de los personajes más populares del cine y la televisión mexicana.

¿Quién era la India María?La India María saltó a la fama en la década de los 70. En un principio, María Elena Velasco presentaba un show cómico itinerante. Después, el personaje se volvió aún más famoso gracias a sus apariciones en el programa "Siempre en Domingo".

El personaje siempre estaba vestida como indígena mazahua: falda larga, blusa típica, huaraches, reboso y trenzas. Representaba a cientos de mujeres indígenas que migraban de sus comunidades a la ciudad.

Según la académica y profesora del Tecnológico de Monterrey, Maricruz Castro Ricalde: "María Elena Velasco, quien en sus películas proyecta situaciones cercanas a las vividas por miembros de las clases populares, en una sociedad en donde las colectividades indígenas eran (y siguen siendo) ignoradas por la televisión y el cine de aspiraciones meramente lucrativas. La India María, entonces, puso en circulación imágenes que se afirmaron como elementos de identidad para miles de espectadores".

Sin embargo, el término "Marías" es ofensivo, "peyorativo y racista, con el cual la población mestiza se refiere a las mujeres indígenas que habitan en las zonas urbanas".

La India María y "La más Draga"

En días recientes, la India María se hizo tendencia gracias al show "La más Draga", donde uno de los participantes interpretó al personaje. Durante el programa, el juez Johhny Carmona dijo que aquella interpretación lo hizo sentir incómodo y explicó por qué el personaje es tan controvertido:

"Hacía mofa, exageración de un pueblo originario que en los 80 no estábamos tan sensibles respecto a este tema. Esto no debe demeritar el desempeño en el escenario; esto, simplemente dije 'a mí me pone incómodo que los temas se traigan cuando ya debimos haber superado esto hace mucho tiempo'".

Aunque los otros jueces defendieron al personaje, usuarios de redes sociales hicieron eco a lo señalado por Carmona, mientras que algunas personas indígenas consideran que el personaje es una representación dañina, pues es vista como alguien ignorante, torpe, excéntrica e imprudente. Todos estos adjetivos contribuyen al clima de discriminación que existe contra los pueblos indígenas en México.

La actriz también era guionista y productora. Después de filmar "El coyote emplumado" (1982) y "Ni Chana ni Juana" (1984). Velasco se convirtió en una de las directoras mexicanas que filmaron sus primeros largometrajes en la década de los 80.

Aunque tuvo una extensa carrera como actriz y comediante, la India María fue su personaje más exitoso.