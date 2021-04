¿Quién fue "el médico de los pobres" venezolano?

CARACAS — Hernández, que falleció atropellado a las 54 años, será beatificado el viernes tras casi 72 años de esfuerzos de la iglesia católica venezolana para que fuese declarado santo.

La beatificación "no cambia en nada... Para mí siempre fue santo", dijo a The Associated Press Odalis Josefina Vargas, de 53 años, quien como otros millones de venezolanos veneran al también médico que trató y dio medicamentos gratuitos a los más pobres. Vargas tiene la imagen de Hernández en un altar en su casa y lo mantiene iluminado con bombillos verdes, salvo durante los frecuentes apagones que azotan al país.