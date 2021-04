Quién es Patricio Robles en la vida real

Dentro de las nuevas cosas que llegan en esta segunda parte de la producción son los personajes, entre los cuales encontramos a Patricio Robles, quien se vuelve representante de Luismi. El encarnado por Pablo Cruz Guerrero se ha sostenido que será el nuevo villano en esta historia.

Cabe recordar que hace unos días, en entrevista con EL UNIVERSAL, el intérprete de "El Estudiante" y "El Sexo Débil" comentó que el nuevo mánager de Luis Miguel no es una persona en específico, sino se juntaron a tres o cuatro que trabajaron en esa época con el cantante de "La Incondicional".

"Es la mezcla de varios personajes. Había especialmente unos que se acercaban con ciertas intenciones, entonces absorbí eso y lo puse en este pasaje, de donde partí es de reflexionar que, si yo en mi personaje quiero obtener la confianza de Luis Miguel en una época en la que él era un dios, la manera es ganarme su respeto", dijo.

Y si bien el actor mencionó lo anterior, basta recordar que uno de los agentes que trabajó más cerca de "Micky" fue Mauricio Abaroa, quien incluso fue su representante alrededor de 1993.

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) recuerda que Abaroa nació el 29 de septiembre en la CDMX y se licenció en Arquitectura, además de contar con posgrado en Mercadotecnia y Finanzas en la Universidad de Columbia.

Desde niño descubrió su vocación y a los siete empezó a tocar el bajo, poco después el piano. Durante más de 10 años formó parte de un grupo familiar en el que participó en eventos públicos de la capital.

El primer tema que compuso fue un día después del terremoto del 85 y se tituló "Había una vez", luego que conoció a un niño que perdió a su madre ante el derrumbe de un edificio.

"Ya no te puedo querer", con Coque Muñiz; "Serán tus celos", con Lupita D'Alessio; "En dónde estás tú", con Cristian Castro; "Sólo siempre tú", con Daniela Romo; y "No se me acaba el alma", escrita con Armando Manzanero e interpretara por Mijares han sido algunas de sus canciones.

Entre los galardones que ha recibido están un primer lugar en el Festival Valores Juveniles Bacardí por Ganas de ti, interpretada por Magdalena Zárate; un tercero en el Festival OTI con su canción Tú y yo, en la voz de Lolita Cortés; múltiples nominaciones al Latin Grammy, y el reconocimiento Trayectoria 25 Años (2017) otorgado por SACM.

De acuerdo con el sitio allmusic.com, fue el productor de "America & En Vivo" (1992); así como productor ejecutivo de los álbumes "Aries" (1993) y "Grandes éxitos" (2005) de Luis Miguel.