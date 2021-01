¿Quién es el médico del Presidente?

-Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (integra a 13 institutos, seis hospitales de alta especialidad y seis más de referencia dedicados a investigación).

-Es médico cirujano por la UNAM y maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

-Tiene especializaciones en Medicina Interna por la UNAM e Infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

-Cuenta con posgrado-estancia de investigación en Virología e Inmunología en la Universidad de California.

-Es investigador titular, nivel III, en el Sistema Nacional de Investigadores.

-Durante más de 20 años realizó atención médica interna e infectología.

-En el año 2000 creó el Servicio de Infectología para Pacientes Inmunocomprometidos.

-En 2004 fundó el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, hoy Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, en el INER.

-Ha sido profesor de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas y Biomédicas, UNAM.

-Miembro del Comité Editorial de la Revista AIDS, UK.

-Profesor Honorario de Microbiología y Medicina Tropical en The George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington, DC, EU.

-Miembro del Comité Editorial de la revista Pathogens and Immunity journal, EU.

-Fue uno de los investigadores que expuso al Gobierno la posibilidad de optimizar la compra de los antirretrovirales para personas con VIH y simplificar los tratamientos de acuerdo a las guías nacionales e internacionales y a las evidencias científicas disponibles.