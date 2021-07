¿Quién dijo que estoy terminado?.- Gignac

El delantero de la selección olímpica de Francia y de Tigres respondió a las críticas al terminar el duelo ante Sudáfrica y mencionó que aún tiene mucho por dar.

"¿Quién dijo que ya estaba terminado? Yo no lo estoy. El día que me sienta mal, que mis piernas no respondan y que ya no tenga la pasión del futbol voy a parar, pero hasta el fin de mi carrera voy a meter goles.