¡Quién da más!

Renato Ibarra no seguiría en el América.

"Renato no está trabajando con nosotros, eso es mentira, lo que hoy salió (lunes) no se ha presentado, trabajamos en dos turnos, en ninguno de los dos turnos estuvo, mentira total, si alguien sacó una foto es mentira total, es de otra fecha, yo no lo vi y trabajé con los 24 jugadores porque los vi llegar a todos, pasaron por la sanitización, todas esas circunstancias que nos está pidiendo la Secretaria de Salud, entonces eso es mentira, Renato no está trabajando con nosotros", dijo Miguel Herrera, entrenador de las Águilas.

"Si hay una oferta seguramente la directiva lo venderá", dijo el técnico.

"En mi opinión, Renato es un jugador importante, un jugador bueno pero lo que importa es la opinión de la directiva que está manejando su situación".

Quien no tiene ofertas de salir es el colombiano Roger Martínez.

"En la parte de Roger, él está metido con la institución, la exigencia va a ser igual que la tenemos con todos, no hay ahorita ninguna oferta en la mesa, ahorita Europa está abriendo, que es donde él tiene la ilusión de regresar.

"Roger sí, él está metido 100 por ciento con nosotros", declaró a Fox Sports.