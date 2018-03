Quien cometa fraude, se haga cargo de las protestas del pueblo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, advirtió que quien haga fraude electoral tendrán que hacerse cargo de las protestas del pueblo y que “le tienten el agua a los camotes”.

Exhortó a candidatos, partidos, organismos electorales y ciudadanos, a una campaña de sufragio efectivo.

Tras una reunión con empresarios en Aguascalientes, el tabasqueño llamó a los empresarios Claudio X. González y Roberto Hernández, a que no den dinero para la guerra sucia y el fraude en los comicios del 1 de julio.

“Si hacen un fraude, sostengo, que los que lleven a cabo ese fraude se hagan cargo de atender las protestas que seguramente se lleven a cabo. De todo el pueblo, la gente ya no quiere; quiere democracia, es un llamado respetuoso a los mapaches electorales y sus jefes, a los que están acostumbrados a hacer fraude, que vayan midiéndole y tentándole el agua a los camotes.

“A los adversarios Claudio X. (González), Roberto Hernández, se comprometan a que no van a dar dinero para guerra sucia y para cometer el fraude electoral.Que los medios de información actúen como lo han venido haciendo con pluralidad, equilibrio y equidad”, enfatizó.

En entrevista a medios; llamó a partidos, organismos electorales, candidatos y ciudadanos a realizar una campaña por la democracia y respeto al voto, “una campaña que podríamos llamar sufragio efectivo, democracia efectiva, ir a votar y que se respete el voto, que no haya fraude electoral”.

Expresó que sería una barbaridad, un acto de irresponsabilidad supina el apostar a un fraude electoral. “A los que están en contra de nosotros, y están aportando dinero para la guerra sucia y tienen a medios de información a su servicio, a ellos no les gusta lo nuestro, no nos ven con buenos ojos porque no quieren dejar de robar, no tiene llevadera y no quieren un cambio verdadero”.

El aspirante presidencial por la coalición Morena-PES-PT aclaró “No queremos la violencia, luchamos por la vía pacífica, nuestro movimiento nunca ha sido violento no se ha roto un solo vidrio desde hace años que hemos luchado por la democracia”.