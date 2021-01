Quiebras y desempleo; reportan pérdidas en 2020

En el caso del primer gremio, los más afectados son quienes venden novedades, ropa, zapatos y artículos de temporada, mientras que en el segundo grupo aparecen restaurantes, franquicias de alimentos, bares o nuevos proyectos.

Al respecto, el presidente local de la Canaco, Advento Sosa Garza, explicó que las afectaciones son de entre un 5 al 10 por ciento, entre sus 3 mil 500 afiliados.

"El 2020 nos trajo una situación muy crítica para el comercio, hubo muchos negocios cerrados, proyectos que se habían planeado y que no se pudieron aterrizarse, ya que la pandemia nos llegó de sorpresa, ahorita sabemos que en el 2020 hubo cierres de entre un 5 al 10 por ciento de los negocios, números que para nada nos alientan", precisó.

El comportamiento de los negocios en esta frontera durante el 2020, no fue diferente al de otros municipios de Tamaulipas, ya que de los 11 mil comercios afiliados al gremio estatal, los reportes llegan a un 10 por ciento de cierres.

"Nuestro afiliados enfrentamos pérdidas importantes, a diferencia de maquiladoras o de grandes industrias donde la situación no fue tan complicada", agregó.

En contraste con la Canirac quien registró de marzo al menos 16 cierres definitivos de sus afiliados locales.

"Eran restaurantes ya establecidos los que se fueron de Reynosa por esta situación del coronavirus que nos trajo perdidas, y es que no hubo ganancias por varios meses, solo deudas, pagos pendientes, no se pudo sostener".

¿Y LOS OTROS?

Los efectos negativos del Covid-19 durante el 2020 también alcanzaron a otros gremios, por ejemplo a los importadores de autos usados quienes solían trabajar con alrededor de 60 unidades diarias y, que en la actualidad la cifra apenas ronda entre los 25 a 30 vehículos.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) es otro afectado, al sobrellevar su economía solo con pequeñas obras, la mayoría financiadas con presupuesto público.

Datos de la Secretaria de Desarrollo Económico apuntan que durante los primeros 5 meses de la pandemia en Reynosa al menos 7 mil 800 personas se quedaron sin empleo, por lo que tras varias campañas laborales y de promoción, los empleos lograron se recuperaron de forma paulatina hasta diciembre del 2020.

Reporta Coparmex 200 empleos menos

En Reynosa de las empresas afiliadas a Coparmex, han perdido alrededor de 200 empleos en el sector de servicios ante la pandemia del Covid-19, pero conforme han pasado los meses se han ido recuperando y hay otros sectores que se han visto muy afectados y no que no han podido recuperarse.

BENEFICIA A INFORMALES

En lo que va del 2021 las cámaras empresariales no tienen reporte de quiebre, pero existe un fenómeno que les preocupa más, y es el crecimiento de la informalidad.

Debido a que algunos evitan pagar impuestos o mantener una plantilla laboral registrada.

"El comercio formal ha disminuido pero no es casualidad que el informal vaya creciendo, lo vemos todos los días en las calles, y esto es porque no existe un control de vigilancia, sabemos que la competencia es buena pero no desleal, como ellos la están haciendo, es algo que no aceptamos" insistió Sosa Garza.

RADIOGRAFÍA DE LA CRISIS

Las pérdidas:

5 a 10% negocios formales

7 mil 800 empleos

Certeza e inversiones

Lo recuperado:

100% empleos

Pendiente:

Estabilidad económica.