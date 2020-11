Quiebran 1,500 comercios

Tampico, Tam.- A lo largo de la presente contingencia sanitaria se han registrado pérdidas de consideración en el sector comercial y empresarial, sobre todo por el cierre de los mismos y la pérdida de empleos que ya se estima en unos 5 mil tan sólo en la zona sur de Tamaulipas.

Lo anterior lo puso de manifiesto el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, Jesús Abud Saldívar, quien señala que unas 1,500 empresas de diversos giros han cerrado sus puestas y muy seguramente no volverán a abrir.

Explicó que la pérdida de fuentes laborales también contrae una severa crisis económica, pues si no hay ventas, de nada sirve que permanezcan abiertos cuando se les permite.

Indica que al realizar un análisis junto a las autoridades municipales y de Salud, se busca ver qué está ocasionando que los contagios no desciendan, apuntando todo a que la gente no está respetando los lineamientos establecidos, pues se sabe que realizan reuniones y hasta fiestas.

"Necesitamos ver qué estamos haciendo, cómo y qué podemos hacer desde la responsabilidad de nosotros como empresarios para prevenir la curva de contagios. Tenemos todos como empresarios y autoridades que aumentar las medidas preventivas y lo que toca como sociedad es tener los cuidados necesarios para que ya no se den más contagios", precisa Jesús Abud.

Refiere que en base a las cifras que han tenido los empresarios la situación se torna complicada, pues la actividad económica disminuyó hasta en un 50 por ciento en la zona conurbada.

Y es que refiere que en la zona se estima el cierre del 4 por ciento de los negocios de todos los giros, "se trata de al menos mil 500 empresas en la zona de diferentes giros las que se espera que ya no puedan volver a abrir, sobre todo Mipymes".

Reiteró que al haber desempleo, obviamente no habrá circulante, el cual mantiene "vivas" a las empresas, por lo a muchos no les conviene estar con sus puertas abiertas, "el problema ahora es el poder adquisitivo".

Abud Saldívar, explicó que en promedio, 3 empleados son despedidos por cada empresa, y si se habla de 1,500 empresas cerradas, serían al menos 4,500 empleos perdidos.

"Hay una situación muy delicada porque el empleo se ha ido perdiendo y no se puede hablar de recuperación de empleo por más que se oiga, la cifra no lo dice así, lo que tenemos que hacer -en el peor de los casos- es mantenernos como estamos, sería el mejor escenario y buscar la siguiente fase, la 3, y para eso deben mantenerse los casos, que no aumenten".

Por último refirió que seguramente la gente tiene la necesidad de salir y buscar el sustento de sus familias, pero muchas salen por cuestión de diversión, a fiestas, reuniones, que por el momento no son recomendadas por las autoridades de Salud.