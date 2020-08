Quiebra la zona roja

Los bares y negocios ubicados en la zona de tolerancia de Reynosa podrían desaparecer debido a los protocolos de suspensión, así como de no servicio que han tenido que adaptar desde finales de abril a raíz del Covid-19.

Las pérdidas que registran los administradores son del 100 por ciento, al considerarse “actividades no esenciales”, por lo que solo se les permite ingresar para hacer labores de mantenimiento, limpieza o revisión de sus inmuebles.

Por ello, en el ingreso de la zona, cercana al río Bravo, en la colonia Aquiles Serdán se han fijado guardias permanentes.

“Es muy difícil para nosotros enfrentarnos a todo esto, ya vamos para cinco meses y no hemos recibido ni un solo peso, dejó de ser negocio, no hay ganancias, no hay ventas, jamás habíamos pasado por algo así”, mencionó Felixardo García, administrador de un comercio.

Sin autorización

El lugar alberga al menos media decena de bares y centros de recreación que solían ofrecer tanto alimentos como bebidas alcohólicas, y de acuerdo a los dictámenes del consejo estatal para la seguridad en salud, siguen sin autorización para operar.

A diferencia de otros negocios de alimentos que han comenzado a recuperarse al ofrecer servicios a domicilio o para llevar, el modo de operación en la zona de tolerancia no les permite esa opción. “Estamos esperando a ver qué pasa, la verdad es que no hay nada claro, solo venimos a revisar que el local este bien, limpiamos un poco, chocamos que no nos hayan robado, y nos vamos, eso hacemos, no podemos más“, explicó.

Pagan servicios

La situación económica por la que atraviesan los administradores de estos comercios se complica al tener que pagar servicios básicos como luz y agua, así como impuestos.

Aunque reconocen que las tarifas son mínimas, el dinero que invierten representa para ellos un gran gasto.

“Estamos pagando el mínimo y aún así se nos hace difícil, todos mis compañeros están en la misma situación, ninguno tiene dinero, no sabemos cuánto vamos a aguantar“, insistió Felixardo.