Querían apropiarse de aeropuerto: AMLO

Ciudad de México

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que el escándalo por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se debe a que aquellos que están molestos querían quedarse los terrenos del actual aeropuerto para construir un desarrollo urbano.

"En el fondo, lo que estaba de por medio en la construcción del Aeropuerto de Texcoco es quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, llegué a ver hasta el anteproyecto, tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto, entonces, yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer este negocio", afirmó López Obrador en un video desde la casa de transición.

Sin embargo, destacó que pese a la campaña de inestabilidad y un "deslizamiento" del peso, donde el dólar llegó ayer hasta 20.35 pesos al menudeo, la moneda mexicana se va a recuperar.

"Afortunadamente los inversionistas, y los mercados así en abstracto, actúan con inteligencia, con información, con responsabilidad, y a pesar del escándalo, la bulla, los ataques, no pudieron generar inestabilidad, apostaron a eso, hubo un deslizamiento en el peso para decirlo de manera eufemística, no una devaluación, pero ya se va a recuperar", dijo.

Con un libro llamado "¿Quién manda aquí? La crisis global de la democracia representativa", editado por Felipe González, Gerson Damiani y José Fernández-Albertos, a un costado, López Obrador reiteró que su Gobierno no será un florero ni un adorno, por lo que ya no habrá intereses personales o de grupo que hagan negocios al amparo del poder público.

Subrayó, a su vez, que todos los inversionistas y contratistas van a ser atendidos y se respetarán sus contratos.

"Nada más que ya no en Texcoco ahora en Santa Lucía, y vamos a llegar a un acuerdo, serénense, tranquilícense, ya se llevó a cabo un cambio en el País hay que notificarles a algunos, que ya es otro México", manifestó.

"Y que yo no voy a hacer florero, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos, quieren los mexicanos que se acabe que se destierre la corrupción, la impunidad, y me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción".

RESPALDO DE LOS LíDERES PARLAMENTARIOS

López Obrador se reunió esta mañana con los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y de Senadores, Ricardo Monreal, quienes le ofrecieron el respaldo a su decisión de cancelar el NAIM.

"Lo que expresamos contundentemente los dos coordinadores de los grupos parlamentarios de diputados y de senadores es nuestro respaldo total a la decisión de la consulta y la decisión del Presidente electo, le hemos expresado nuestra convicción y nuestra firme decisión de respaldarlo", mencionó Monreal en entrevista con medios.

"Lo vimos muy tranquilo lo vimos muy claro en el propósito que se tiene y obviamente respetando las reacciones del sector económico y del sector empresarial y previendo que así va a ser todo el Gobierno de consulta".

Instruye AMLO comisión con IP tras cancelación

Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Andrés Manuel López Obrador instruyó la conformación de una comisión que negocie, dé tranquilidad y restaure la confianza de los empresarios e inversionistas, informó Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de Presidencia.

Romo detalló que la comisión, que a partir de hoy sostendrá reuniones con empresarios, estará conformada por él; Javier Jiménez Espriú, propuesto para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Carlos Urzúa, próximo Secretario de Hacienda.

"Los mercados reaccionan para arriba y para abajo, entonces, cuando los sorprende uno, se sorprenden, ahorita lo que tenemos que hacer es restaurar la confianza, por eso el comité que acabo de mencionar, para platicar con todos los inversionistas que estén involucrados y que no, para dar tranquilidad", aseveró.