Quería salir de la pandilla, recibe 100 cuchilladas y lo queman

Cinco miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) fueron arrestados, acusados de apuñalar 100 veces a un joven de 16 años y prender fuego a su cadáver luego de que rehusara continuar dentro de la pandilla, informó este viernes NBC.

Según la investigación, el crimen habría sido cometido en una vivienda del estado de Maryland (EE.UU.) propiedad de José Ordónez-Zometa, de 29 años, jefe de una las células de MS-13 en esa zona. Posteriormente los asesinos quemaron el cadáver y lo arrojaron al lado de una carretera en Stafford (Virginia), donde fue encontrado por la Policía el pasado 9 de marzo.

