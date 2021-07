´Queremos todo, no quiero huesito´

El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, informó que, a partir de un resto óseo y una vértebra —hallados en la Barranca de La Carnicería, en el municipio de Cocula—, se identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz.

No es la primera vez que en la casa de Jhosivani Guerrero reciben una noticia así. En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que lo había identificado con restos presuntamente hallados en el río San Juan, en Cocula.

Ese presunto hallazgo formó parte de la "versión histórica" que presentó el gobierno del expresidente priista Enrique Peña Nieto, intentando cerrar el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En esa ocasión, las autoridades no pudieron acreditar la identificación de Guerrero de la Cruz.

La mañana del viernes, la lluvia en Omeapa no detuvo a don Margarito Guerrero para que saliera a trabajar en el campo. En su casa casi no hay nadie y los que están, prefieren no hablar sobre los restos de Jhosivani Guerrero.

En la casa no hay indicios de la celebración de un velorio por Jhosivani Guerrero, porque desde las otras identificaciones, para los padres y madres de los 43 jóvenes el hallazgo de un hueso no es evidencia suficiente para dar por muertos a sus hijos.