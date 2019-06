Reynosa, Tam.- Al grito de ¡queremos a Claudia, queremos a Claudia...!, familiares, amigos y demás ciudadanos, arribaron a la explanada del templo de Nuestra señora de Guadalupe, lugar donde se celebraba el jubileo por el 60 aniversario de la Diócesis de Matamoros, para exigir la aparición de la joven desaparecida en Reynosa el pasado 19 de Junio.

De acuerdo al testimonio de una de las manifestantes, las protestas son para que las autoridades agilicen la investigación de la desaparición de Claudia Recio Salais; porque no se han movido, pese a que en la denuncia se dieron elementos suficientes de quién podría estar involucrado en ello.

De acuerdo a la denuncia, que presentó la madre de la joven ante las autoridades correspondientes, Claudia salió de su trabajo el pasado 19 de junio y aparentemente se vio con su ex novio, pues este la citó previamente; y desde entonces ella ya no regresó a la casa dónde loa esperan sus tres hijos y a él no lo ubican.