Querella Lionsgate a Disney

La compañía asegura que Disney infringe la marca Starz y exige que no utilice dicho nombre en países como México, Argentina y Brasil para evitar confusión en los usuarios; sin embargo, en este último País la justicia ya falló en favor de Disney y sí podrá utilizarlo.

A dos meses de que Walt Disney Company lance al mercado su nueva plataforma de streaming Star+, la compañía de entretenimiento Lionsgate presentó una demanda por la similitud con el nombre StarzPlay, aplicación digital que opera en Latinoamérica desde 2019, según informó el portal The Wrap.

En una resolución publicada este jueves 24 de junio, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo dictaminó que "Star" es una palabra común y que no es posible prohibir su uso en general.

"En el examen preliminar, no se ve que el uso de la marca ´Star´ constituya una violación de los derechos derivados del registro de la marca ´STARZPLAY´. ´Star´ es una palabra en el idioma inglés, que significa ´estrella´, y que se usa de manera amplia e indiscriminada.

"Por tanto, al ser una palabra común, en principio no es posible prohibir su uso en general, aunque en ocasiones se puede prohibir el uso de composiciones específicas, muy cercanas a la marca "STARZPLAY", se lee en la resolución, publicada por varios medios.

De acuerdo con The Wrap y con The Daily Guardian, la demanda también señalaba el renombramiento de los canales propiedad de The Walt Disney Company (incluyendo las señales de FOX en Latinoamérica), que ahora se engloban bajo la marca Star. El fallo, de igual forma, ya permite el uso de este nombre en la región.