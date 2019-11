'Quemaron vivos a todos adentro'

En una entrevista para el programa de televisión Fox & Friends, de la cadena estadounidense Fox, Langford señaló que la camioneta manejada por María Rhonita Miller en la que viajaban sus cuatro hijos fue baleada, posteriormente los agresores buscaron dentro del vehículo y luego le prendieron fuego con la mujer y los niños adentro.

Langford describió los hechos a partir de lo que ha escuchado de sus propios familiares.



"Había casquillos en el piso, junto al vehículo, había una chequera de un banco que está más adelante, y ahora sabemos que ellos fueron al vehículo, dispararon más veces, buscaron en el vehículo, le prendieron fuego, y quemaron a todos adentro, vivos", aseguró Lafe Langford.



La versión de Langford contradice la hipótesis de las autoridades federales de que la camioneta se incendió por los disparos recibidos.



Ayer, en conferencia en Palacio Nacional, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General Homero Mendoza Ruiz, dijo que no habían encontrado evidencia de que el vehículo hubiera sido quemado a propósito.



"Es este vehículo el que se incendia, no se encuentra, hasta al menos no se observan, este vehículo nosotros lo tuvimos a la vista y no se aprecia que hubiera habido alguna intención de incendio, sino más bien por el producto, como resultado de los disparos, se incendiaría el motor", dijo.



De acuerdo con el mando militar, el ataque del lunes a las tres familias mormonas en el que resultaron muertas tres mujeres adultas y seis niños pudo deberse a un confusión de una célula de sicarios de "La Línea" que pretendían evitar una incursión a Chihuahua del grupo rival de "Los Salazar".



Sin embargo, las familias LeBarón y Langford han sostenido que se trató de un ataque directo contra las mujeres y los niños que se trasladaban entres camionetas distintas.



Lafe Langford sostuvo en la entrevista con Fox que un día antes del ataque del lunes, comenzaron reportes de un enfrentamiento entre dos cárteles al sur de Arizona.



El familiar aseguró que tienen motivos para creer que el ataque donde murieron nueve miembros de su familia fue usado como carnada en una guerra entre cárteles.



"Vinieron de Chihuahua en el este, hacia el oeste de Sonora, para pelear y tratar de tomar algunas rutas de trasiego, supongo, por eso se peleaban", consideró.



"Tenemos mucha evidencia y razón para creer que tenían un plan estratégico y fuimos atacados, desafortunadamente. Los vehículos que salieron de nuestra comunidad, creemos que pudieron haber sido usados como carnada para atraer al cártel en Sonora hacia ellos, traer la guerra hacia ellos", señaló.