Queman paquetes y boletas electorales en Puebla

Puebla, México.

Paquetes y boletas fueron quemadas en dos Consejos Electorales Municipales de Puebla.

El primer hecho ocurrió en el Municipio de Juan N. Méndez, donde al menos 200 personas fueron las responsables de sacar el material electoral para incinerarlo.



De acuerdo con las investigaciones, los inconformes manifestaron que hubo fraude en las elecciones, así como compra de votos que favorecieron a los candidatos de la coalición Por Puebla al Frente.



El segundo caso fue en el Municipio de San Salvador El Seco, donde supuestos militantes de la coalición Juntos Haremos Historia ingresaron al Consejo Electoral, donde se llevaba el recuentos de los votos.



Ahí, según las diligencias, le prendieron fuego al material electoral, por lo que fueron movilizados los cuerpos de emergencia.



Acusan dilación en recuentos



En seis de 26 distritos electorales de la entidad siguen sin realizar la sesión de cómputo de la elección, reportó la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE), Dalhel Lara.



En sesión, expuso que en donde aún no hay actividades de revisión de actas o paquetes es en los distritos 9, 17, 20 de Puebla, 15 de Tecamachalco, 22 de Izúcar de Matamoros y en el 23 de Acatlán de Osorio.



El representante del PT, José Juan Espinosa, acusó que el atraso en las sesiones obedece a una estrategia de dilación para favorecer a la coalición Por Puebla al Frente.



"Hay seis consejos distritales que no han iniciado el cómputo correspondiente, es una muestra más de la incapacidad de este órgano electoral, por lo que insisto en que tienen que pedirle al INE que haga valer su facultad de atracción", dijo.



"Ustedes están rebasados, por ejemplo en San Pedro Cholula, la presidenta del Consejo sustrajo actas de paquetes electorales y por eso no ha iniciado el cómputo correspondiente".



El representante del PAN ante el IEE, Francisco Gárate, acusó de mentiroso a Espinosa y lo llamó operador de la violencia.



En tanto, el consejero electoral, Juan Pablo Mirón, pidió a sus compañeros y al personal del organismo que resistan a las amenazas que enfrentan, aunque no especificó quién los está intimidando.



Dalhel Lara también informó que los Consejos Electorales Municipales de San Salvador El Seco, Mazapiltepec y Santa Clara Ocoyucan pidieron que los cómputos se realicen en el Consejo General del IEE.