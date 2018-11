Queman figura de Peña Nieto en mitin por 43 normalistas

NOTICIAS RELACIONADAS Marchan en CDMX por caso Ayotzinapa

Cd. de México.- La marcha por la desaparición de los 43de Ayotzinapa concluyó en el Hemiciclo a Juárez con la quema de una efigie del Presidente Enrique Peña Nieto y de otros funcionarios de su Gabinete.

Entre las figuras quemadas estuvo la del ex Procurador Jesús Murillo Karam; Enrique Galindo, ex comisionado general de la Policía Federal; Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación; Emilio Chuayffet y Otto Granados, ex Secretario y actual Secretario de Educación Pública, y Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa Nacional.

También la del ex Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero; Iñaki Blanco, ex fiscal de ese estado, y los ex líderes magisteriales Elba Esther Gordillo y Juan Díaz de la Torre.

Madres de los estudiantes encabezaron el contingente que atestiguó la quema en protesta por el sexenio en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", corearon previo a que se incendiaran las figuras.

Al concluir la marcha, María de Jesús Tlatempa Bello, madre del normalista José Eduardo Bartolo, tomó el micrófono y recordó a los asistentes que han pasado 50 meses desde que iniciaron la exigencia de la presentación con vida de los 43 jóvenes, sin obtener una respuesta del Gobierno federal.

"Le decimos a Enrique Peña Nieto que se va como un traidor a la patria, si fuera su hijo de él, ya lo hubiera encontrado, ya lo hubiera buscado por cielo, mar y tierra, algo que no ha hecho por nuestros hijos. Por eso estamos muy indignados con este Gobierno. En este sexenio de Enrique Peña Nieto se hizo una simulación de que era democrático, si fuera democrático no estuvieran desaparecidos nuestros hijos", dijo Tlatempa Bello abrazando la fotografía de su hijo.

Hilda Hernández Rivera, madre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, acusó que funcionarios del Gobierno federal fueron omisos al investigar el paradero de los 43 normalistas.

"No supo Enrique Peña hacer las cosas necesarias para investigar a las personas implicadas en la desaparición forzada de nuestros muchachos, que fueron funcionarios públicos, Policía Federal y militares. Es una bola de corruptos, lo único que les importa es el poder", expresó.

María Concepción Tlatempa, mamá de Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, reprochó que no se avanzara en las investigaciones para determinar el paradero de los alumnos.

"Se va a ir, pero debe de ser enjuiciado, se va ir con las manos llenas de sangre porque no hizo nada por los padres de los 43 y debe ser castigado y encarcelado. No hubo avances en la investigación, estamos muy enojados porque no hizo nada, no ha habido ni verdad ni justicia", señaló.

Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, también lamentó que tras 50 meses no se tenga certeza en la investigación.

"Donde quiera que vaya este Presidente sabe la responsabilidad que tenía de investigar dónde están nuestros hijos, pero vaya a donde vaya la justicia va a llegar y él tendrá que pagar", expuso.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas, informó que este lunes sostuvieron un encuentro con Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, para definir el decreto mediante el cual se creará la Comisión de la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa, la cual fue comprometida por el Gobierno electo.

"Hoy trabajamos con Alejandro Encinas sobre el decreto, ya lo tenemos, ya se cerró el texto y se va a dar conocer. Primero que nada se procura el respeto a la investigación de la verdad en el caso Ayotzinapa conforme a la sentencia del tribunal colegiado de Tamaulipas, también que todas las instituciones no pongan obstáculos para realizar la investigación", explicó.

El vocero dijo que con el nuevo Gobierno federal se abre una oportunidad para ampliar la indagatoria y saber qué pasó con los estudiantes desaparecidos.

Durante la movilización, que avanzó del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, los manifestantes lanzaron consignas como "Ayotzi vive, la lucha sigue" y "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".

Padres de los normalistas se detuvieron en el antimonumento por los 43, ubicado en Paseo de la Reforma, para realizar un pase de lista y exigir la presentación con vida de los jóvenes.

Entre los contingentes que acompañaron la marcha estuvo el de maestros de la Sección 22 de la CNTE, el de integrantes del Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares, y el de estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.