Quejas por apertura a deshoras en la CFE

Díaz Ordaz, Tam.- Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, se quejan porque en ocasiones, no sólo abren las oficinas a deshoras, sino que además, se toman su horario de comida.

El hecho de que tomen su horario de comida de 12:00 a 14:00 horas, no tendría nada de particular, porque se entiende que los trabajadores de la luz, como cualquier otra persona, tienen su derecho a tener una hora para alimentarse, pero lo que no deben hacer, es cerrar las oficinas, para consumir su lonche.

Una ama de casa, mientras aguardaba en la plaza principal a que salieran sus pequeños del jardín de niños que se localiza en el área frontal, denunció que en días pasados, estuvo aguardando por más de una hora, a que abrieran en horas de la mañana las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, para pagar el recibo de consumo.

Para aprovechar el tiempo, dijo que llegó a las hora que por normatividad deben abrir para ofrecer el servicio a los usuarios.

Durante largo tiempo estuvo esperando a que llegara "la muchacha que cobra los recibos", pero nunca llegó, motivo por el cual hubo de retirarse.

Comentó que por otros usuarios conocidos, se enteró que la cajera llegó hasta las 10:30 de la mañana, y pretextaron que el retraso, se debió a que la persona a cargo de cobrar los recibos vive en Reynosa, y "se le hizo tarde".

Numerosos usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, se quejan de que no se respetan los horarios de oficina y eso los hace perder tiempo.

Por otra parte la ama de casa que denunció el mal servicio de la CFE y que optó por mantener en el anonimato su identidad por temor a represalias, dijo que los recibos de luz no han bajado, como prometió el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que por el contrario van a la alza.

Narró que durante el año pasado, sus recibos de consumo, fluctuaban bimestralmente los 500 y 700 pesos, pero el penúltimo le llegó de mil 600 pesos y el último de 1.229, y asegura que no tienen aparatos de aire acondicionado ni nada que consuma mucha luz.

A su vecino, un doctor de apellido Ruiz, que trabaja y vive en Reynosa, pero conserva su casa en la ciudad, y únicamente tiene el foco de la terraza encendido, le llegó un consumo de mil 200 pesos.

Lamentó que además de un suministro caro, la Comisión Federal de Electricidad, esté ofreciendo un servicio deficiente, por la irresponsabilidad de su personal que no cumple con el horario oficial de la dependencia.