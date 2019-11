Quejas de turistas por limpiavidrios

Río Bravo, Tam.- No son uno ni dos, es considerable el número de conductores incluyendo residentes del lado americano, que se están quejando de los menores limpiaparabrisas que se ubican por la calle Guanajuato con brecha 12, a los cuales sino les dan dinero asumen una actitud agresiva e insultan a las personas, a tal grado que pareciera andan bajo los efectos de algún tipo de droga.



Representa un grave problema social que no se ha podido erradicar a la fecha, y que por el contrario se siguen acrecentando, en el que las autoridades competentes no han logrado frenar a pesar de que se trata en su mayoría de menores de edad, cuya mayoría hoy en día no estudian.