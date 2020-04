Quejas contra CFE por los altos cobros

En los recibos más recientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habitantes de esta frontera han encontrado anomalías que provocaron un aumento en sus tarifas, sin corresponder al consumo real.

El periodo de facturación de enero a marzo llegó para Isabel López de mil 350 pesos, casi el doble de lo habitual, aún y cuando no tiene aire acondicionado, ni minisplit en su vivienda. "Se supone que es el primer recibo de este año, no puede ser posible que la luz llegue más cara que en navidad, que pusimos árbol, yo no entiendo, no hay aire, no hay nada que este consumiendo, creo que en realidad no revisan los medidores".

La CFE en esta frontera se limita a emitir boletines con información nacional, sin atender los problemas locales de los consumidores y la única opción para los que denuncian recibos alterados es hablar 071 y levantar un reporte, con tiempos de atención que sobrepasan las 96 horas, por lo pronto hay que pagar, de lo contrario el servicio es interrumpido.

Los cambios abruptos en las tarifas también son evidentes para el sector comercial, por lo que recientemente la Federación de Cámaras de Comercio (Canaco) presentó una lista de peticiones a los tres niveles de gobierno solicitando incrementar las tasas de apoyo gubernamental.

Jesús Solís, de la colonia Las Fuentes es otro de los ciudadanos afectados. "Nosotros hemos puesto focos ahorradores, mantenemos aparatos desconectados cuando no se utilizan, creo que tomamos las medidas necesarias y el recibo no baja, ahorita vamos a ver qué ocurre con el verano porque dependeremos de ventiladores, más con esta crisis económica, no tenemos dinero para pagar".

Autoridades municipales se han sumado a las peticiones de la CFE pidiendo que en lo que dura la contingencia del Covid-19 no se corte el suministro de ninguna vivienda. Pero la respuesta de la CFE en Reynosa es nula.