Queja contra CREDE

Maestra acusa a funcionarias del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa, de malos tratos y de falta de información sobre los adeudos de los docentes de nuevo ingreso.

Marintia Fernanda Tovar Escobedo, es maestra de nuevo ingreso en febrero y tienen más de un mes preguntando en las oficinas de la colonia Anzaldúas, en que fechas les otorgarán el pago pendiente, pero nunca se les dio dato alguno.

"Es indignante y preocupante la forma en la que nos trata, de una manera muy grosera, es una forma déspota, la maestra de cajas no nos hace caso, simplemente ni siquiera checa las listas, es un no y no, de ahí no la sacamos", dijo.

La maestra de nuevo ingreso, comentó que ante la apatía en el CREDE Reynosa, tuvo que acudir hasta la capital donde le informaron que ya había salido el pago, pero en la oficina en esta frontera nada les pudieron decir.

"Yo tuve que viajar a Victoria para saber de mi pago, siendo que aquí es mi CREDE en Reynosa, allá la contadora Abrego fue muy amable me atendió al igual las cajeras de Victoria, aquí no tuve ese trato y es triste y alarmante que una persona que es funcionario público nos de ese trato, no nos hace un favor, es su trabajo", expresó.

Comentó que solamente quieren que les den información oportuna y una buena atención, ya que actualmente solamente han recibido malos tratos.

"No soy la única y la mayoría de las de nuevo ingreso nos han tratado de la misma manera, no hay pago y ven mañana y así, ahorita ya gracias a Dios me dieron mi pago, sabemos que se nos retiene un pago un tiempo pero tantas vueltas para decirnos que ya estaba aquí y no se me hace justo", finalizó la maestra afectada.





QUIERE. La docente explicó que sólo quiere un buen trato.