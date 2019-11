Queen busca a fan que imite la voz de Freddie Mercury

La banda de rock Queen lanzó un nuevo concurso, el #FreddieChallenge, con el que busca a la persona que pueda imitar la voz de Freddie Mercury a través de un experimento desarrollado con inteligencia artificial.





Para el #FreddieChallenge se desarrolló el "FreddieMeter", una herramienta con inteligencia artificial que analiza el tono, el timbre y la melodía del cantante para asignarles un puntaje de 0 a 100 a los fans, imitadores y cualquiera que quiera participar en el desafío.





La iniciativa se llevará a cabo en apoyo a la Fundación Mercury Phoenix Trust, creada por Brian May, Roger Taylor y Jim Beach para crear conciencia y recaudar fondos para la lucha contra el VIH/Sida.





Así como en honor al 44 aniversario de la primera presentación en vivo del tema Bohemian rhapsody, en el Empire Theatre, en Liverpool, Reino Unido, en noviembre de 1975.





Los interesados en participar deberán elegir una de las cuatro canciones de Queen en el micrositio https://freddiemeter.withyoutube.com/ (Bohemian rhapsody, Don´t stop me now, Somebody to love o We are the champions) y cántala.





Después de obtener el resultado, es necesario descargarlo y compartirlo en sus redes sociales, para que también inviten a por lo menos tres de sus seguidores a participar con el hashtag #FreddieChallenge y a donar a la fundación.





El FreddieMeter, creado a partir de modelos de aprendizaje automático y con la voz aislada de Freddie, forma parte de las celebraciones, luego que Bohemian rhapsody alcanzara los mil millones de reproducciones, que coincidió con la reciente remasterización a HD del video.





A más de cuatro décadas de su creación, el audiovisual de la canción hizo historia en la plataforma, pues es el primer clip perteneciente a los años 70 en alcanzar esa cifra de visitas.





Tras alcanzar el millón de visualizaciones en el canal oficial de la formación musical británica de rock, fue lanzada una versión remasterizada en HD del video de Bohemian rhapsody.