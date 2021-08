'Quédate en México' no causará conflicto con EU, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el programa ' Quédate en México ' no causará problemas con el Gobierno de EU e insistió en que continúa la colaboración en tema migratorio.

"Nosotros nos hemos propuesto ayudar al Gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo, en el tema migratorio, afortunadamente es buena la relación, hay sensibilidad de parte de ellos para escuchar nuestra propuesta, se va avanzando y, al mismo tiempo, hemos tomado como decisión cuidar a los migrantes en el sureste, para que no haya violación de sus derechos humanos, porque es muy riesgoso que atraviesen nuestro País, sobre todo hay muchos riesgos en los estados del norte, entonces, estamos procurando ayudar, manteniendo a migrantes en albergues, sobre todo protegiendo".

No obstante, el Mandatario comentó que no se puede tener a migrantes en albergues eternamente y debe haber un orden en el flujo migratorio.

"Sin embargo, esto no puede ser eterno, tenemos que ir al fondo y eso significa invertir para el desarrollo de los pueblos pobres", expuso.

"Además de atender las necesidades de los pueblos para que la gente no salga y tenga opciones, tengo alternativa, además de eso también incrementar el número de visas temporales de trabajo y ¿por qué no? durante un tiempo recibiendo esas visas o cumpliendo con ir a trabajar a Estados Unidos, ya poder lograr la residencia, eso es lo que estamos planteando, porque si no solo vamos a estar optando por retener o por medidas de ese tipo".

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en días pasados que la Administración de Joe Biden aplace el restablecimiento del programa de devolución de solicitantes de asilo implantado por el ex Presidente Donald Trump conocido popularmente como "Quédate en México".

Más de 70 mil migrantes -mayoritariamente centroamericanos pero también cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades- fueron devueltos a México por la Administración Trump en 2019 para que esperaran aquí sus procesos de asilo, una política que decenas de colectivos denunciaron duramente porque dejaba a los migrantes a merced de los cárteles y en condiciones de vulnerabilidad iguales o mayores a las que les habían hecho huir de sus países.

El Presidente Joe Biden suspendió el programa el día en que asumió la presidencia, el 20 de enero de 2021, y actualmente está revisando muchos de los casos de las personas acogidas al mismo.