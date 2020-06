Quédate en casa y disfruta

JUDY



La principal razón para ver esta película es la prodigiosa actuación de Renée Zellweger por la que ganó un Óscar a inicios de año.

Judy es un retrato de la temporada de conciertos que la legendaria Judy Garland ofreció en Londres en 1968, cuando su carrera ya había perdido el brillo de sus mejores años y donde conoció al que sería su quinto marido.

El guion de Tom Edge basado en la obra de teatro End of the Rainbow de Peter Quilter propone una revisión de la niñez y la juventud de Garland para explicar sus conflictos, desde una perspectiva intensamente dramática.

Es conmovedor ver a la estrella en decadencia, con penurias económicas y adicciones, luchando por rescatar su día a día con dignidad, pero atormentada por el pasado.

La cinta está muy bien producida y no necesita de recursos de grandes dimensiones, porque el peso principal está en el personaje protagónico y con eso basta.

Es impresionante ver a Zellweger convertirse en Judy, en apariencia y en esencia, porque además es ella quien canta todos los números.

Sin duda es el mejor trabajo de su carrera.

EXTRAORDINARIO

Hablando con franqueza, aunque a muchos no les gusta admitirlo, a todos nos encanta que el cine nos mueva por dentro, nos haga sentir cosas. Eso indiscutiblemente te va a ocurrir con Extraordinario. Narra la historia de Auggie, un pequeño que nació con una malformación en su rostro y que va a la escuela por primera vez. Su apariencia provoca diversas reacciones, de todo tipo y debe enfrentarlas junto a su familia. Además de lo altamente conmovedora, su historia resulta inspiradora, incluyente y es un manifiesto contra el bullying y los prejuicios sociales que lo originan. No en balde la novela en la que se basa la cinta es un enorme éxito de ventas. Su producción es buena, lo mismo que su guión y narrativa, pero lo que la hace inolvidable es su elenco, sobre todo, Jacob Tremblay y Julia Roberts, Auggie y su mamá, respectivamente, que logran un trabajo impresionante. No olvides tener a la mano una caja de pañuelos desechables... porque los vas a necesitar. (Edgardo Reséndiz)

PADDINGTON 2

Es la extraña secuela que resulta aún más entretenida que la original. El oso del lejano Perú es acusado de un crimen que no cometió y condenado a la cárcel. A partir de ese momento su familia humana se empeña en probar su inocencia y Paddington cambia por completo la vida en la cárcel del resto de los presos. Con un humor blanco y momentos de carcajada abierta, la cinta es una extraordinaria comedia para toda la familia. Destaca Hugh Grant como el villano, un amo de disfraces, y el británico se nota que se divierte mucho con el personaje. Hay pocas películas de niños que pueden ser divertidas para los adultos. Y Paddington 2 vale mucho la pena. (Eduardo Molina)