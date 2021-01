¡Quédate en casa!

TENET

La mejor manera de describir Tenet, la última película del cineasta Christopher Nolan, es alucinante.

Al igual que el resto de su filmografía, que incluye clásicos modernos nominados al Óscar como El Origen y Dunkerque, la manera de contar la historia es compleja y funciona como un preciso rompecabezas que en momentos te deja con la boca abierta.

La trama sigue a un hombre que debe detener el exterminio del mundo, y funciona como cinta de espionaje con un agregado que tiene que ver con el tiempo.

Es el tipo de historias de las que es mejor no saber nada desde antes, ya que parte de lo divertido es ir descubriendo como se va desarrollando la historia.

John David Washington y en especial Robert Pattinson logran ser grandes héroes de acción y no se queda atrás Elizabeth Debicki, quien fuera la revelación del filme Viudas.

La cinta es sólido entretenimiento, que fue además la cinta con la que se planteaba el regreso a los cines durante la pandemia.

Funciona y puede ser que se quiera ver por segunda vez, y si bien no tiene la genialidad de El Origen es un producto que cumple con las expectativas y te mantiene al borde del asiento en todo momento.

FAMA

Es un clásico contemporáneo del cine juvenil de los años 80. La cinta de Alan Parker escrita por Christopher Gore no es un musical propiamente dicho sino una película con números musicales porque se desarrolla en la New York High School for Performing Arts y sus protagonistas son los estudiantes de esa institución. La trama sigue a un pequeño grupo desde las audiciones para entrar hasta su graduación, presenciando su formación y su desarrollo artístico en disciplinas como la actuación, el canto, la danza y la música y también en su vida personal. Parker consiguió una narrativa muy ágil y equilibrada que desarrolla muy eficientemente a los personajes, principales y secundarios.

La película, ganadora del Óscar de Mejor Partitura (Michael Gore) y Mejor Canción ("Fama" de Michael Gore y Dean Pitchford), está llena de momentos brillantes en los que se luce el talento de su elenco.

A pesar de que de ella se derivaron una serie de TV, un musical de teatro y un remake en 2009, la cinta original sigue siendo superior. Imperdible.

LA CASA

Es una de esas películas que impactan al grado que se convierten en inolvidables. La trama escrita por el director danes Thomas Vinterberg en colaboración con Tobias Lindholm aborda temas perturbadores e incómodos a partir de la historia de un maestro de kínder que debe enfrentar las consecuencias de una inocente mentira en un contexto lleno de prejuicios.

El personaje protagónico lo interpreta el excelente Mads Mikkelsen, encabezando un elenco de buenos actores.

La dirección de la película es precisa y mesurada, evita la sobredramatización de un tema ya de por sí difícil y le da un toque realista que tiene un carácter de crítica social.

Seguramente, provocará una larga charla de sobremesa sobre los límites y todos los aspectos a considerar en la protección de los más vulnerables y el verdadero sentido de la justicia.