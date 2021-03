¡Quédate en casa!

THE BROKEN HEARTS GALLERY

Cuando su última desilusión la manda por la borda sentimentalmente, conoce a un chico que se encuentra construyendo un hotel boutique y de ese encuentro surge una singular idea, armar un museo dedicado a los exes.

Esa es la premisa de la comedia romántica La Galería de los Corazones Rotos, escrita y dirigida por Natalie Krinsky y que tiene entre sus productores a la cantante Selena Gomez.

Es una cinta entretenida, sin pretensiones, que si bien sigue las convenciones del género resulta interesante por su atinado elenco.

Geraldine Viswanathan (Bad Education) y Dacre Montgomery (Stranger Things) tienen bastante química en pantalla, y los personajes de soporte alrededor de ellos son muy divertidos.

Incluso toma prestado el recurso de When Harry Met Sally de tener a varios personajes hablando a la cámara sobre los objetos que conservan de sus exes.

A final de cuentas es una cinta sobre soltar el pasado para poder enfrentar el presente.

Ideal para los fans del género que buscan pasar una entretenida velada en casa.

SIETE PSICÓPATAS

Antes que nada, es una comedia violenta, irreverente, muy incorrecta y salvaje, pero muy entretenida. Muchas de sus situaciones, que bien podrían ser trágicas, terroríficas y dolorosas, provocan carcajadas que dejan un ligero sentimiento de culpa, por reírse de lo indebido. Es un filme muy divertido, a ratos agridulce, a ratos entrañable, pero que no es para todo tipo de público, dado su humor negrísimo y el extenso uso de la violencia gráfica que puede lastimar a espectadores sensibles. Partiendo de la historia de un incipiente guionista que se ve involucrado sin querer con la mafia por un descabellado caso de secuestro canino, el director propone un juego narrativo en el que uno a uno van apareciendo los psicópatas del título de una manera ingeniosa y fresca. Otro punto a su favor es un elenco carismático y que se mueve a la perfección en el género.

RAMBO: LAST BLOOD

¿Qué se puede esperar de la quinta parte de la saga de Rambo? Pues más con lo mismo, pero sorprendentemente funciona. Ahora presenta al personaje viviendo en una granja en Arizona, pero un secuestro muy personal lo hace llegar a México y planear una venganza.

Pese a no ser fan de las películas de la saga reconozco que esta es mortalmente entretenida. Sylvester Stallone hace lo mismo de siempre, pero sabe qué es lo que el público espera del personaje y sus acciones de venganza serán altamente aplaudidas. Eso sí, el grado de violencia es altísimo y los que no gusten de ver mucha mucha sangre en su TV deben buscar otra opción. Aunque no aporte nada nuevo, la nostalgia ayuda en esta ocasión a Rambo. Aunque si esperemos que sea en realidad su última aventura. (Eduardo Molina)