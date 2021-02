¡Quédate en casa!

Un hombre sale de la cárcel para iniciar una vida nueva en casa de su abuela y se topa con el rechazo de su comunidad en el drama Palmer.

Noticia Relacionada Advierten que la falta de sueño afecta vacuna

Tras obtener un trabajo de limpieza en un colegio termina por asares del destino cuidando de un pequeño que sabe en carne propia lo que es ser rechazado, ya que le gusta jugar con muñecas y vestirse de princesa.

El pequeño Sam ha vivido con su madre, que se desaparece cada cierto tiempo y es la abuela de Palmer la que se ha hecho cargo la mayor parte del tiempo.

Ese es el punto de arranque de la cinta dirigida por el actor Fisher Stevens, que pese a lo complicado del tema no se deja llevar por el sentimentalismo.

Presenta a dos personajes que conocen el rechazo y que han encontrado en el lugar más inesperado la fuerza y la atención para querer salir adelante.

Justin Timberlake es Eddie Palmer, y el actor sorprende en un personaje muy diferente a los que nos tiene acostumbrados, y sin duda es su mejor trabajo.

Pero es el joven Ryder Allen el que se lleva la película, al interpretar al pequeño Sam y darle mucho corazón.

Complementa el reparto la sensacional June Squibb, nominada al Óscar por Nebraska, como la abuela del personaje de Timberlake.

Palmer habla de segundas oportunidades y de encontrar tu propia voz independientemente de lo que piense el mundo a tu alrededor.

X-MEN ORÍGENES: WOLVERINE

Es una de esas películas que dejan sentimientos encontrados en el espectador, porque es y no es -al mismo tiempo- lo que todos estaban esperando. Como precuela vale porque ayuda a entender el porqué de la personalidad del indómito superhéroe de garras metálicas; sin embargo, es algo que bien podría explicarse fácilmente con un flashback, pero se hizo un filme completo. Lo que hay que agradecerle a Gavin Hood es haberse esmerado en hacer una cinta entretenidísima en la que Hugh Jackman se luce en todos los sentidos. Tiene muy buenos efectos visuales, grandilocuentes, al igual que la fotografía y el sonido. La producción en general está bastante cuidada. No va a ganar premios de ninguna especie, pero asegura una velada ideal. Los fans del cómic quizá se vayan a sentir decepcionados por la manera en que algunos personaje son tratados y por cómo se plantea la historia. El resto de la audiencia no tendrá problema alguno.

HAIRSPRAY

Esta basada en la pieza de Broadway del 2002 a su vez inspirada en la película, no musical, de John Waters de 1988. Bajo el mando de Adam Shankman, la cinta resulta muy accesible, ya que sus canciones pegajosas y su comedia pueden ser del agrado incluso de los que no gustan de los musicales. La historia es muy simple: una chica pasada de peso en los años 60 quiere ser estrella, y pese a la oposición de su madre obtiene trabajo en la TV y se enamora del chico popular, mientras de paso da una lección de tolerancia e integración racial. Parte del éxito viene en la perfecta elección del reparto. Nikki Blonsky, en su debut, es toda una revelación como actriz, cantante y bailarina. Pero es John Travolta el que brilla, haciendo el papel de Edna, la mamá de Tracy. El actor hace uso de su inmenso carisma y talento para el baile, aún envuelto en maquillaje y prótesis. Michelle Pfeiffer no se queda atrás, en un rol que en el teatro es pequeño, pero en la cinta es aumentado. Divertida y llena de color y ritmo, hará zapatear a los fans del género.