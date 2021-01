¡Quédate en casa!

FAMILIA DE MEDIANOCHE

El galardonado documental Familia de Medianoche permite al espectador entrar de lleno en una realidad desconocida para la gran mayoría.

El filme de Luke Lorentzen explora la cotidianeidad de los Ocho, una familia de paramédicos que tienen una ambulancia privada en CDMX.

Su servicio es de vital importancia teniendo en cuenta que solamente hay un medio centenar de unidades públicas para dar servicio a una población de más de 9 millones de personas.

Pero los Ochoa, al igual que el resto de los paramédicos privados, no tienen reconocimiento gubernamental y tienen que enfrentar significativos obstáculos para su labor.

Familia de Medianoche como documento es impactante, crudo, pero fascinante por ver de cerca la realidad del trabajo y la vida diaria de este grupo, su dinámica y valores familiares.

Desde el punto de vista cinematográfico, la narrativa es muy ágil y directa y tiene extraordinaria fotografía y edición.

VALIENTE

La primera heroína presentada por Pixar fue esta chica llamada Mérida, que quiere decidir su propio futuro y está en contra de las tradiciones que le imponen sus padres. Si bien la cinta tiene una trama que suena a “ya antes vista”, los genios de Pixar logran una historia llena de sorpresas que presenta personajes entrañables. Mérida está en contra de que le impongan marido y esto le genera serios conflictos con su madre, la Reina Elinor. Es la relación madre e hija el corazón de la cinta, al presentar dos puntos de vista muy opuestos, y los malentendidos que esto puede provocar. Visualmente la cinta es un espectáculo, como todo lo que hace la compañía, donde se cuida cada detalle, incluyendo la muy impresionante melena de Mérida. Con mucho humor (la anciana bruja es una delicia) y buena dosis de acción, tiene todos los ingredientes de un clásico. Ganó el Óscar de Película Animada. (Eduardo Molina)

¿Y SI VIVIÉRAMOS TODOS JUNTOS?

Hacer una película donde cinco de sus seis protagonistas tienen arriba de 70 años siempre es una apuesta arriesgada, no sólo por el público que pueda atraer sino porque pareciera inevitable ser un generador de lágrimas fáciles provocadas por la lástima. Drama, con mucho de comedia gracias a un texto lleno de diálogos inteligentes y agudos, y un tono ágil, el filme ofrece un retrato honesto y entrañable de una inevitable realidad: la soledad que viene con la vejez, cuando no se tiene a nadie o los hijos se han ido a formar sus propias familias. Cinco amigos de toda la vida, que empiezan ya a ver en sí mismos las señales del ocaso, deciden una alternativa ante la posibilidad de acabar sus días encerrados en una deshumanizada casa de reposo y emprenden una vida común, acompañados por un muchacho que descubrirá en ellos una juventud que no sospechaba. Las actuaciones son fascinantes y son lo que hace brillar aún más el resultado final, porque constituyen el “corazón” que hace irresistible y tan disfrutable la cinta para espectadores de todas las edades. Es una delicia ver a Jane Fonda, actuando en perfecto francés, en un personaje que difícilmente Hollywood le daría.