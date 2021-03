¡Quédate en casa!

BILLIE EILISH: THE WORLD´S A LITTLE BLURRY

Billie Eilish: El Mundo Es Un Poco Borroso se centra en el proceso de creación de su primer álbum de estudio, en su gira y en la explosión a la fama que culminó con sus victorias en la pasada Entrega del Grammy.

Habla sobre como enfrentar la fama siendo tan joven, y de la importancia de tener una red de soporte que la mantenga con los pies en la tierra, ya que la familia la acompaña en todo momento.

Se centra también en la extraordinaria colaboración con su hermano Finneas, para componer los temas del álbum premiado.

Con una edición muy ágil, el documental te muestra el impacto que tiene en las nuevas generaciones la música de la artista y lo frágil que puede ser el estar todo el tiempo ante la crítica constante del mundo.

Pero lo más interesante de todo es darte cuenta que detrás de los premios y la fama hay una chica muy joven y talentosa, que se emociona de conocer a su ídolo Justin Bieber y que se encuentra lista para comerse el mundo.

Es ideal para los fans y sin duda conseguirá nuevos seguidores.

CANCIÓN SIN NOMBRE

Melina León plasma en su ópera prima la búsqueda que hace Georgina, una madre indígena, de su bebé que fue robada en Perú en 1988. Con grandes actuaciones de Pamela Mendoza (Georgina) y Tommy Párraga (Pablo), un periodista gay tratando de dar con el paradero de la niña, la cinta de León pone a sus personajes en espacios tanto desolados como reducidos, donde la omnipresente autoridad impone su censura sobre quienes exigen saber más de lo necesario. El contexto histórico del robo de bebés en aquel país cobra vida en periódicos, programas de radio, y atentados, como otro personaje que teje la red de violencia y desigualdad entre escenas.

La cinta sigue la tradición latina de contar historias que exigen justicia. Plasma el abuso al nivel socioeconómico de Georgina, lo que permite el robo de su hija, y las amenazas discretas que ocultan la sexualidad de Pedro. León expone cómo a veces no es posible obtener respuestas frente al poder, situación que todos encontramos hoy en día.

BARB AND STAR...

Barb y Star son amigas de toda la vida, confidentes y hasta compañeras de trabajo.

Cuando las circunstancias las obligan a dar un paso definitivo en sus vidas, ellas deciden salir por vez primera de su apacible y aletargado pueblo y viajar al mar en busca de aventuras, pero encuentran una que ni siquiera podrían haber imaginado.

Esa es la premisa de Barb y Star Van a Vista del Mar, una comedia de humor simple (incluso un poco tonto), escrita por sus protagonistas, Kristen Wiig y Annie Mumolo, creadoras también de la célebre Damas en Guerra.

Dirigida por Josh Greenbaum, la cinta aborda el tema de la amistad a toda prueba a través de una verdadera fiesta de humor fársico, delirante y muy simple, personajes coloridos y una narrativa vertiginosa.

Jamie Dornan, en el papel del galán con el corazón dividido, resulta toda una sorpresa por su excelente desempeño en la comedia.

Mumolo, como Barb, derrocha simpatía y tiene una compenetración completa con Wiig, quien logra la mejor parte interpretando a Star y a Sharon, la villana que quiere borrar del mapa a la población costera.

Tiene números musicales muy afortunados y espectaculares, referencias a muchas otras comedias y la sucesión de chistes, de todos los colores y calibres, no para hasta que han terminado los créditos de salida.

Y, naturalmente, también tiene cameos por demás simpáticos.

Barb y Star Van a Vista del Mar es una de esas comedias que ameritan verse más de una vez para ir asimilando todas sus ocurrencias.

Altamente disfrutable.

