¡Quédate en casa!

Inspirada en un suceso de la vida real, El Único y Gran Iván cuenta la historia de un gorila que vivió durante años en un centro comercial como parte de una atracción.

En la versión fílmica de Disney, basada en el libro de Katherine Applegate, el gorila Iván le promete a una joven elefantita, que le va a ayudar a llegar al mundo salvaje para vivir en libertad.

Si bien la película es una aventura, donde los animales hablan entre ellos, la esencia de la historia original sobre no estar en cautiverio se mantiene y el resultado es un emotivo viaje para los personajes.

Técnicamente la cinta es una joya, con excelentes efectos especiales y animales digitales muy expresivos, con las voces de estrellas como Sam Rockwell, Angelina Jolie, Helen Mirren y Danny De Vito.

Rockwell presta su voz a Iván y De Vito interpreta a un simpático perro que tiene las mejores ocurrencias de la película.

El elenco humano esta liderado por Bryan Cranston, que interpreta al hombre que cuida de Iván desde pequeño y que se preocupa por mantener a los animales gracias a un espectáculo tipo circo.

Aunque la cinta podrá resultar de fórmula, tiene mucho corazón y se agradece que los humanos no son crueles con los personajes de los animales, lo cual haría que la cinta no tuviera esa esencia familiar.

A final de cuentas, pese a lo sencillo de la historia, habla de la importancia de evitar que los animales sean utilizados para el entretenimiento.

El Único y Gran Iván tiene corazón, humor y resulta bastante emotiva.

Es una gran opción para ver en familia.

¿QUÉ PASÓ CON BABY JANE?

Es un drama con toques de thriller que se ha convertido en una leyenda de Hollywood. No sólo se trata de una historia impactante de rivalidad entre hermanas teniendo como marco el mundo del cine, también significó la tormentosa conjunción de Joan Crawford y Bette Davis. La novela de Henry Farrell retrata la terrible relación de las hermanas Hudson, que viven en el retiro: Baby Jane, la ex niña prodigio venida a menos y Blanche, la aclamada actriz trágicamente confinada a una silla de ruedas. La adaptación al cine fue de Lukas Heller y permitió al director Robert Aldrich hacer una excelente pieza de suspenso y al mismo tiempo un poderoso drama psicológico, con personajes tan complejos como inolvidables, encarnados con maestría por sus protagonistas. A casi seis décadas de su estreno, el filme continúa vigente y su impacto sigue siendo poderoso. Buen cine de calidad en todos sentidos, imperdible.

LA LLAMADA

Dos chicas de 17 años asisten a un campamento católico con monjas y ponen todo de cabeza con su rebeldía. El problema es que a una de ellas se le empieza a aparecer Dios para cantarle canciones de Whitney Houston y la otra parece tener un amor imposible. Así arranca este deschavetado musical, adaptado de una obra de teatro escrita por sus mismos directores, Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Si bien el tono falla en momentos, es una historia tremendamente entretenida y con un elenco de primera y números musicales bastante originales. Destaca el trabajo de Belén Cuesta y Anna Castillo, ambas nominadas al Goya. Existe en la plataforma también la manera de verla en versión sing-along, para cuando ya se sepan las canciones.