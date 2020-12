¡Quédate en casa!

Monterrey, N.L.





WE CAN BE HEROES

¿Qué pasaría si todos los súper héroes del mundo son secuestrados por una raza de extraterrestres? Pues los hijos tendrían que hacerse cargo del negocio familiar.

Esa es la premisa de la cinta de corte familiar Superheroicos, dirigida por Robert Rodriguez, en el que regresa al universo que creó para The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, que ahora aparecen de adultos.

En la película existe un grupo de súper héroes, muy al estilo los Avengers, que se dedican a cuidar la tierra cuando el ego no los tiene peleando entre si.

Pedro Pascal es Marcus Moreno, quien le prometió a su hija que ya no pelearía en el frente y se quedaría en la base detrás de todo peligro.

Cuando él cae también en manos enemigas, su hija, que no tiene poderes, debe convertirse en la líder de los chicos, que apenas están aprendiendo a controlar sus habilidades y que cojean un poco del mismo pie que sus padres.

Con su abuela, la sensacional Adriana Barraza, hacen todo un boot camp y se lanzan a pelear con los aliens.

La cinta tiene corazón y mucho humor, mofándose del género con buenos resultados, ya que los poderes son bastante originales e inesperados.

Es el tipo de aventura que puede disfrutar toda la familia, y que tiene buena producción y un elenco diverso muy bien seleccionado.

Superheroicos es una muy buena opción para ver en las vacaciones.

ÉRASE UNA VEZ UN MUÑECO DE NIEVE

El simpático corto animado cuenta la historia de lo que le pasa a Olaf desde el momento en que Elsa lo crea en plena interpretación de la canción de "Let It Go", hasta que se encuentra con Anna y Kristoff.

Lo interesante es que, más que ser una historia aparte, sucede en las mismas escenas de Frozen.

Por lo que aunque la acción se centra en el descubrir de Olaf, al fondo puedes ver lo que estaban haciendo los personajes en la película original. Resulta muy creativo el recurso, muy entretenido y es un regalote para los fans de los personajes de los largometrajes animados.

FUERZAS DE LA NATURALEZA

Ben Affleck y Sandra Bullock son los protagonistas de una historia con una perspectiva poco usual sobre las relaciones de pareja, con un matiz más profundo que el usual en el género.

Dirigida por Bronwen Hughes, parte de un bien construido e inteligente guión de Marc Lawrence, que le da fluidez narrativa, gracias a que contiene suficientes sorpresas y "vueltas de tuerca", y permite al mismo tiempo al realizador sacar buen partido de sus actores. Está planteada como una road movie, a partir de un incidente aéreo que ocurre a Ben Holmes (Affleck) cuando se dispone a volar de Nueva York a Savannah, Georgia, para contraer matrimonio.

El destino lo pone frente a Sarah Lewis (Bullock), una mujer tan impredecible y avasalladora como una fuerza de la naturaleza.

A partir de ahí los personajes inician un viaje, en tono de comedia de enredos, en el que no todo marcha de acuerdo a lo que se nos ha enseñado esperar en este tipo de cintas.