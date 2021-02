¡Quédate en casa!

THE GLORIA

Julie Taymor (Frida, A Través del Universo, Titus y La Tempestad) es una cineasta que filma poco, pero siempre sorprende.

En esta ocasión propone la biografía de la escritora, periodista y activista Gloria Steinem, a partir de su libro autobiográfico "My Life on the Road" (Mi Vida en el Camino).

Lo más interesante del guion escrito por la propia Taymor en colaboración con Sarah Ruhl es que, sin perder de vista los elementos de la biografía tradicional, integra elementos conceptuales y de realismo mágico, en una estructura narrativa que está en constante progresión.

De esta manera, Gloria, en cinco edades diferentes, viajando juntas en un autobús, sostienen un diálogo interior al tiempo que hacen una revisión de su vida.

La producción es impecable en todos sentidos, incluyendo la fotografía del mexicano Rodrigo Prieto y el score musical de Elliot Goldenthal.

La directora sabe cómo lucir a su elenco y dar a la narrativa un ritmo que mantiene al espectador cautivo a lo largo de toda la película.

El trabajo de Julianne Moore es el centro real de la cinta, pero no por ello le resta lucimiento a Alicia Vikander, como la Gloria joven.

The Glorias es una película vigente, relevante, que resume seis décadas de camino en la vida de una de las figuras más importantes para la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer en el mundo.

LOS JUEGOS DEL DESTINO

La mejor manera de realizar una comedia romántica que se conecte con la audiencia es teniendo personajes memorables y bien definidos. Y el realizador David O. Russell lo consigue, pese a que la pareja romántica no es nada convencional y está plagada de problemas. Bradley Cooper, es Pat, un hombre bipolar que sale de un hospital psiquiátrico para quedar a cargo de sus padres. Su mayor anhelo es recuperar a su esposa, quien no quiere saber nada de él. En el proceso conoce a una chica llamada Tiffany (Jennifer Lawrence), una joven viuda que buscó apagar su depresión concentrándose en el sexo. Tiffany se ofrece a llevarle cartas a la esposa de Pat a cambio de que se meta a un concurso de baile con ella.

Lo maravilloso de la cinta, es que estamos viendo los convencionalismos de la comedia romántica como la conocemos en dos personajes que podrían ser dignos de un drama. Lawrence ganó el Óscar de Mejor Actriz por la cinta.

EL HUBIERA SÍ EXISTE

Un drama romántico con elementos de comedia y de ciencia ficción no es algo que se vea muy frecuentemente (y bien hecho) en el cine mexicano. A partir de la historia de una chica de monótona vida que recibe la visita de su "Yo del futuro" que le pide cambiar su presente en orden de tener un mejor porvenir, la cinta construye un relato entrañable, sin pretensiones y con mucho corazón.

El guión es muy sólido y propone personajes muy bien definidos, encantadores, a los que el director y el elenco sacan provecho. La trama es muy interesante y ágil y gracias al tono narrativo que le da el realizador, se disfruta de principio a fin y plantea profunda reflexión de una manera sencilla y accesible. La química entre los protagonistas en este género es esencial y es uno de los aciertos principales, porque se extiende a todo su elenco. Déjate llevar por la sencilla magia de esta película, que te hará sonreír con el corazón. (Edgardo Reséndiz)