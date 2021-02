¡Quédate en casa!

Entre ellos están los protagonistas de cada uno de los episodios que abordan sucesos de terror con un sorpresivo toque de humor negro.

Noticia Relacionada Cancelan arrancones por tormenta invernal

En la serie noruega Bloodride ocurren sacrificios rituales, muertos que regresan, asesinos textuales, maniáticos y secretos criminales que salen a la luz.

Los guiones están muy bien escritos y son una estupenda base para que cada episodio tenga su propio brillo.

La producción tiene un excelente nivel, al igual que las actuaciones, que redondean una narrativa ágil y que mantiene el grado de interés necesario para que no puedas despegar los ojos de la pantalla.

Dada su naturaleza temática y su contenido de violencia, Bloodride es una serie recomendada sólo para espectadores adultos

| BLOODRIDE

EL CINE

En el apartado de especiales de HBO hay una joya escondida. Se trata de un especial en seis partes, presentado por CNN en 2019, titulado The Movies y producido por Tom Hanks y Gary Goetzman, entre otros. De manera muy inteligente y ágil analizan el impacto del cine en la cultura popular norteamericana -y global, por consiguiente- en el último siglo. Cada episodio de 45 minutos está dedicado a una década o periodo en particular, con fragmentos de películas relevantes y testimonios de actores, directores, guionistas, críticos y estudiosos del cine. No se lo puede perder.

HOMECOMING

Julia Roberts interpreta a una terapeuta de soldados en una clínica secreta del gobierno en el thriller Homecoming. Su misión es readaptarlos a la sociedad.

La serie es un interesante rompecabezas contado en dos tiempos, que pone al espectador a cuestionar el estado mental de los personajes.

La actriz hace un papel muy interesante y es la razón principal para ver la serie, ya que la ganadora del Óscar vuelve a demostrar un sólido trabajo interpretativo. Si le tienen paciencia al arranque, se engancharán de volada.

(Eduardo Molina)

| HOMECOMING