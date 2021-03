¡Quédate en casa!

YOUR HONOR

Es viudo y tiene un hijo adolescente, pero el equilibrio de su existencia se viene abajo por obra del azar y lo pondrá en una situación que desafía todas sus convicciones y lo expone a un peligro mortal.

Esa es la premisa de Your Honor, un drama legal con elementos de thriller que gira en torno a la personalidad y las difíciles decisiones de un hombre recto para salvar a su familia.

Lo que hace memorable la serie son sus actuaciones, principalmente de Bryan Cranston en el papel protagónico, cuyo compromiso con el personaje es verdaderamente impresionante.

Gracias a ello pasan inadvertidas algunos excesos, inconsistencias y reiteraciones de la trama y eso inclina la balanza hacia lo positivo.

El manejo de la tensión es muy bueno, al grado de que es difícil terminar un capítulo sin querer continuar con el siguiente de inmediato.

Los más complejos son los primeros tres episodios en que las situaciones literalmente imposibles se suceden una tras otra, pero sientan las bases de la trama.

Y a partir del cuarto, la acción dramática se complica un poco más, pero el sentido de progresión aumenta.

Your Honor es una muy buena opción en su género y la confirmación de la calidad interpretativa de Cranston.

| YOUR HONOR.

JUNO

Juno es una adolescente inteligente y con un ácido sentido del humor que no toma con buena cara el quedar embarazada de un compañero de la preparatoria. Tras considerar las opciones se decide por entregar su futuro bebé a los Loring, un matrimonio adinerado de los suburbios que no ha podido tener un hijo. De esta forma vemos el recorrido hacia la madurez de Juno, sus temores y su visión particular de la vida, en un personaje escrito de manera deliciosa por la ganadora del Óscar Diablo Cody. Bajo la dirección de Jason Reitman, la cinta es una divertida comedia que tiene mucho que decir sobre la manera en que los jóvenes deben aprender a afrontar sus responsabilidades. Pero es sin duda la maravillosa actuación de Elliot Page, nominado al Óscar de Mejor Actriz, la que le da el corazón a la cinta. Por su parte, Jennifer Garner le da humanidad adicional al personaje de una mujer que busca desesperadamente ser madre, y que en manos menos capaces pudo haber quedado acartonado.

HUACHICOLERO

Huachicolero es un poderoso drama enmarcado en el contexto de un problema social de nuestro País.

Cuenta la historia de un adolescente tímido de un pueblo pobre de Guanajuato, cuyo deseo de tener recursos para conquistar a una de sus compañeras de secundaria lo llevará a involucrarse con una banda de ladrones de combustible.

El argumento, escrito por el director Édgar Nito en colaboración con Alfredo Mendoza, plantea la trama de manera sencilla, directa, que le da contundencia al discurso sobre las causas detrás del robo de hidrocarburos y también al conflicto humano del protagonista.

Fotografiada en un tono naturalista que tiene un carácter casi documental, el elenco y su desempeño van por el mismo camino, mezclando actores profesionales con otros que no lo son, pero consiguiendo un tono realista uniforme en el desempeño.

La narrativa evita cualquier exceso dramático o de violencia gráfica, para no caer en el sensacionalismo, aunque quizá eso haga que la problemática social se reduzca en cierto sentido.

Huachicolero es una cinta relevante, vigente y sobrecogedora.

| HUACHICOLERO.