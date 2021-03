¡Quédate en casa!

Pose es una serie para adultos de amplio criterio que no se asusten con el tema de la diversidad.

Creada por Ryan Murphy, junto con Brad Falchuck y Steven Canals, la trama se ubica a fines de las décadas de los años 80 y principios de los 90 en Nueva York, durante el surgimiento, florecimiento y decadencia de las "Familias" que se creaban en torno a los eventos llamados "Balls" que congregaban a la comunidad LGBTQ+.

Con el elenco de actrices transgénero más numeroso hasta el momento, a lo largo de las dos temporadas explora las vivencias de la comunidad, el racismo, la discriminación, la prostitución y la epidemia del sida.

Pose resulta muy interesante no sólo por el retrato de la época desde el punto de vista sociopolítico y cultural, sino también porque permite asomarse a una comunidad marginal que tuvo un impacto innegable en la conceptualización de un movimiento estético, incluyente y definitorio para la lucha por los derechos sociales.

Murphy y sus cocreadores saben cómo dar emotividad a la manera de abordar el tema y los personajes y eso resulta mucho más evidente en los episodios de la segunda temporada.

Y el elenco contribuye a crear ese impacto, humanizando cada uno de los roles, haciendo énfasis en su dignidad como personas y generando empatía hacia los miembros de un sector frecuentemente presentado como burlona caricatura o con un enfoque abiertamente sórdido.

Pose presenta una realidad exótica, fascinante, pero profundamente humana.

QUERIDA, ENCOGÍ A LOS NIÑOS

Comedia de aventuras que fue una de las grandes sorpresas en la taquilla en el verano de 1989. Cuenta la historia de un deschavetado inventor llamado Wayne Szalinski, que crea una máquina reductora de tamaño. Su invento por error encoge a sus hijos y dos vecinitos, que deben sobrevivir a como de lugar los peligros de la casa y el jardín al ser pequeños. Rick Moranis es una delicia como Szalinski, en uno de los papeles más populares de su carrera, que incluso repitió para una secuela en 1992, donde hacía gigante al bebé, y para una atracción de los parques de Disney inspirada en la película. La cinta es una aventura totalmente blanca, divertida y que todavía se sostiene, pese a que los efectos especiales han mejorado considerablemente con el tiempo. Gran parte de su rodaje fue realizado en los Estudios Churubusco de la CDMX. Especial para ver en familia.

RÍO MÍSTICO

Tres amigos de la infancia que siguen distintos caminos, se reencuentran tras un asesinato en la cinta de Clint Eastwood. Es un maravilloso drama policiaco que lo mantendrá interesado en todo momento. Sean Penn es Jimmy Markum, el dueño de un negocio pequeño que mantiene nexos con un pasado no muy honesto. Tim Robbins es Dave Boyle, quien carga un trauma desde pequeño que no le permite tener paz interna, y Kevin Bacon es Sean Devine, un policía investigando un asesinato en el barrio de su infancia, donde volverá a tener contacto con Markum y Boyle. Aunque el director logra mantener el suspenso en todo momento, las actuaciones del reparto son suficiente motivo para no despegar la mirada de la pantalla en ningún momento. El destino y la culpa son manejados espléndidamente por Eastwood, en uno de los mejores filmes de su carrera. Penn y Robbins ganaron el Óscar de Actor y Actor de Reparto respectivamente, y la cinta fue nominada para Mejor Película.