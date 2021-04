¡Quédate en casa!

¿Qué hay detrás de la selfie perfecta? ¿De los miles de seguidores de alguien cuyo único atributo son sus fotos?

La cinta escrita y dirigida por Nick Bilton pretende echar un vistazo ligeramente crítico, pero muy entretenido a la actual cultura de los "likes" y la inexplicable fama instantánea de personas comunes y corrientes.

Por medio de un casting, el documentalista y su equipo eligen a tres personas para "convertirlos" en influencers, comprándoles seguidores y likes para sus cuentas de redes sociales.

Ellos son una aspirante a actriz, un empleado de bienes raíces y un diseñador de modas, cuya imagen es cuidadosamente diseñada para tener impacto público, produciendo sus imágenes e interacciones.

El resultado se propone evidenciar la superficialidad y artificialidad de la cultura de las redes sociales, poniendo en tela de juicio el éxito de las celebridades contemporáneas.

Sin duda es un experimento interesante, clarificador, pero principalmente una pieza de entretenimiento basado en la realidad.

MI SEMANA CON MARILYN

Cuenta la historia real de un joven británico llamado Colin Clark, que conoció a Marilyn Monroe durante el rodaje de El Príncipe y la Corista en Inglaterra, y relata cómo fue conquistado por la estrella. Se centra en ese episodio de la vida de Marilyn en 1956, siempre vista a través de los ojos del joven Clark, quien escribió un libro sobre esto años después. Hay que aplaudir el valor de Michelle Williams, de atreverse a interpretar a una figura tan icónica, y aún más que haya conseguido un trabajo tan conmovedor y al mismo tiempo hipnotizante. La Marilyn de Williams es una mujer insegura tras las cámaras, tal como se dice que era la actriz, pero que brilla cuando tiene el foco puesto encima. Esa transformación en pantalla de la actriz, que la hace pasar de una mujer frágil a la estrella que vemos en las películas, es impresionante, y merecía todos los premios que recibió y su nominación al Óscar, que a mi juicio debió haber ganado. Para los amantes del cine, el filme es materia obligada, ya que muestra los tejes y manejes tras bambalinas de un rodaje complicado que fue dirigido por Laurence Olivier, interpretado en la cinta brillantemente por Kenneth Branagh.

| MI SEMANA CON MARILYN.

JUNO

Juno es una adolescente inteligente y con un ácido sentido del humor que no toma con buena cara el quedar embarazada de un compañero de la preparatoria. Tras considerar las opciones se decide por entregar su futuro bebé a los Loring, un matrimonio adinerado de los suburbios que no ha podido tener un hijo. De esta forma vemos el recorrido hacia la madurez de Juno, sus temores y su visión particular de la vida, en un personaje escrito de manera deliciosa por la ganadora del Óscar Diablo Cody. Bajo la dirección de Jason Reitman, la cinta es una divertida comedia que tiene mucho que decir sobre la manera en que los jóvenes deben aprender a afrontar sus responsabilidades. Pero es sin duda la maravillosa actuación de Elliot Page, nominado al Óscar de Mejor Actriz, la que le da el corazón a la cinta. Por su parte, Jennifer Garner le da humanidad adicional al personaje de una mujer que busca desesperadamente ser madre, y que en manos menos capaces pudo haber quedado acartonado.

| JUNO