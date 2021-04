¡Quédate en casa!

A Haruo lo único que le gusta son los videojuegos y es todo un experto, aunque en la escuela no le va muy bien. Pasa las tardes en las maquinitas donde un día se enfrenta a una rival difícil de vencer en el Street Fighter II: Akira, la niña más inteligente de su clase. Viene de una familia adinerada y su futuro ha sido planeado por sus padres. Para que cumpla con las expectativas, su tutora la somete a un régimen académico y deportivo que prohibe los videojuegos. Aun así, Haruo y Akira logran competir con jugadores profesionales. Luego llega Koharu, quien se enamora de Haruo; y Akira se pone celosa. Situada en los 90, el animé traerá nostalgia a los mayores y curiosidad a los chicos.

HI SCORE GIRL

THE CROODS: A NEW AGE

Los Croods 2: Una Nueva Era es el tipo de secuela que podría considerarse innecesaria, ya que la primera cinta cerraba perfectamente bien la historia de este clan de familia cavernícola.

Pero curiosamente la secuela es de carcajada abierta, incluso tiene mucho más humor que la primera aventura, estrenada hace ocho años.

En esta ocasión la familia Crood descubre un pequeño paraíso, donde vive otra familia un poco más civilizada, al grado de que tienen inventos y una manera de comportarse evolucionados.

Además son como new age, un poco hippies, y muy intensos en cuanto a lo que se refiere a vivir la vida salvaje.

Ese choque cultural y el factor del pez fuera del agua da para que el guion tenga momentos verdaderamente divertidos.

Y ya cuando la historia agarra un ritmo desenfrenado no hay quien la detenga y el resultado será divertido también para los adultos.

La abuela nuevamente se lleva la película y la secuencia en la que forma un clan de mujeres guerreras es francamente brillante.

Los Croods 2: Una Nueva Era es una muy agradable sorpresa.

| THE CROODS: A NEW AGE.

ALPS

Tiene una premisa por demás interesante, acerca de la necesidad humana de darle un sentido a la propia existencia a costa de lo que sea, incluso adoptando una vida ajena. Cuatro personas que no son actores crean un peculiar grupo teatral en el que toman los nombres de las montañas de los Alpes y se dedican a ayudar a los deudos a superar la pérdida y vivir la etapa del duelo, haciendo el papel del difunto, buscando recrear hasta el más mínimo detalle y ateniéndose a una serie de reglas muy rígidas. El problema surge cuando uno de ellos no respeta los lineamientos, hecho que además pone en evidencia que sus actividades están fuera de la ley. Ofrece una visión cruda y fresca al mismo tiempo de la condición humana, por medio de actuaciones sin artificios, totalmente naturales. Lo interesante es ver cómo detrás de los sentimientos y los convencionalismos sociales siempre está presente una carga de violencia, implícita o explícita, que determina la forma más elemental en que esos seres se relacionan entre sí y que pareciera ser un rasgo más de la sociedad que un detalle particular. (Edgardo Reséndiz).

| ALPS.