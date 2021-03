¡Quédate en casa!

Retrato de una Mujer en Llamas relata la historia de una joven pintora contratada para hacer un cuadro de una joven aristócrata que será entregado al hombre con el que ella se casará.

La cercanía de ambas mujeres toma un rumbo inesperado y se convierte en una relación que marcará sus vidas.

Todo en una enorme mansión junto al mar en la Francia de fines del Siglo 18.

Bellamente fotografiada y con una impecable producción que reconstruye el periodo histórico, la película explora los sutiles detalles, las miradas y los silencios que van dando forma al vínculo.

Aunque no hay ningún hombre presente en la trama, la directora ofrece también una reflexión de la mujer oprimida por un sistema machista que no le permite siquiera ejercer su libertad de elección: las razones económicas de la madre, el matrimonio de la hija, la falta de oportunidades de la pintora o el embarazo no deseado de la mucama.

Y lo hace de una manera lúcida, inteligente y poderosa, que le da enorme vigencia.

El elenco es extraordinario. Cada una de las actrices está en el punto exacto para que la historia cobre vida y verdad en la pantalla.

Es impresionante el manejo de las miradas y los silencios que tienen Noémie Merlant y Adele Haenel, las dos protagonistas.

Retrato de una Mujer en Llamas es una excelente y poderosa muestra del cine francés actual.

ALTA SOCIEDAD

Cuando una chica de sociedad se encuentra en la víspera de contraer nupcias, su ex marido busca reconquistarla, en este musical basado en la obra de teatro y película The Philadelphia Story. Con algunas adecuaciones en la trama, la cinta es un divertido musical de enredos con temas del extraordinario compositor Cole Porter. Grace Kelly, en su última película antes de casarse con el príncipe Rainier de Mónaco, hace el papel que inmortalizó Katharine Hepburn en la versión no musical y le da su propio toque. Incluso tiene una participación cantando con Bing Crosby el tema "True Love", nominado al Óscar de Mejor Canción, y que se convirtió en un gran éxito de ventas. Complementan el reparto Frank Sinatra y Celeste Holm como los reporteros enviados a cubrir la boda, metidos en un mundo que les parece muy extraño. Como dato de trivia, el anillo de compromiso que luce Kelly en la cinta es el que le entregó Rainier. Si es fan de los musicales clásicos no se la debe perder.

PLAN PERFECTO

¿Pueden los hijos quitar la espontaneidad y la pasión en una relación o un matrimonio? Ésa es la pregunta que plantea la directora, actriz y guionista Jennifer Westfeldt. La comedia se centra en Julie y Jason (Westfeldt y Adam Scott), una pareja de amigos que decide tener primero un hijo, para luego buscar el amor por separado y que el pequeño no sea la causa que apague el fuego de sus relaciones, sobre todo al ver lo que pasa con sus parejas de amigos casados que pasan de la fiesta a no querer salir y a estar peleando todo el tiempo.

La directora logra un interesante planteamiento, sobre todo al principio, con situaciones que arrancarán carcajadas por lo real de las situaciones presentadas.

Ahí es donde el filme logra sus mejores aciertos, al mostrar dos universos totalmente distintos que deben adaptarse para convivir por el bien de los involucrados. Westfeldt y Scott logran una buena dinámica en pantalla y es agradable ver a Kristen Wiig en un rol con toques dramáticos, como la esposa de Jon Hamm. Aunque luego cae en territorio familiar de comedia romántica, resulta interesante.