¡Quédate en casa!

ONE NIGHT IN MIAMI

El debut de Regina King como directora no lo parece, One Night in Miami es un poderoso trabajo que se antoja de alguien consagrado después de una larga trayectoria.

La cinta trata sobre la reunión ficticia de cuatro grandes de la cultura afroamericana: Malcolm X, Cassius Clay (poco antes de convertirse en Muhammad Ali), Jim Brown y Sam Cooke.

El punto de partida es la obra teatral del mismo nombre escrita por Kemp Powers, adaptada al cine por él mismo.

En el texto, los cuatro hombres discuten sus puntos de vista y sus roles dentro de la lucha por los Derechos Civiles en una habitación de hotel de Miami, en febrero de 1964 mientras celebran el triunfo de Cassius Clay como campeón mundial de peso pesado.

King hace una extraordinaria labor con una narrativa que aligera el tono teatral sin perder la profundidad de los temas que se abordan.

Pero el acierto más grande está en su capacidad para llevar a los actores a un punto uniforme de excelencia interpretativa, humanizando a personajes icónicos presentándolos en toda su grandeza y vulnerabilidad al mismo tiempo.

Los cuatro actores también están de premio: Kingsley Ben-Adir (Malcolm X), Eli Goree (Cassius Clay), Aldis Hodge (Jim Brown) y Leslie Odom Jr (Sam Cooke).

La producción que enmarca la historia está perfectamente lograda en todos sus detalles, tiene un trabajo fotográfico de alto nivel estético, igual que la edición y la musicalización.

One Night in Miami, además, es una película muy importante para entender mejor el presente.

Imperdible.





(500) DÍAS CON ELLA

La cinta cuenta la historia de Tom, y su relación de ilusión, amor, desamor y decepción de 500 días con una chica llamada Summer. El cineasta Marc Webb narra la historia en desorden, planteando antes de cada secuencia en qué día de la relación se encuentran. Las personalidades no podían ser más distintas, mientras que Tom cree en encontrar a "la persona" indicada, Summer no cree en el amor, piensa que estar feliz es lo importante.

Utilizando recursos verdaderamente creativos, el cineasta presenta una radiografía completa de lo que sucede en la mente de una persona que se enamora y se entrega por completo.

Parte del éxito de la historia se basa en sus estelares: Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel. El trabajo de ambos es extraordinario, pero sobre todo el del actor, quien logra transmitir todos los sentimientos que pasan cuando crees que encontraste o que perdiste al amor de tu vida. El soundtrack también es memorable.





MANOS A LAS SOBRAS

Es una serie original de Netflix que parte de una premisa muy sencilla: la comida nunca se desperdicia, sólo se transforma. Y cada emisión, tres concursantes se disputan un premio en efectivo de 10 mil dólares cocinando platillos sofisticados a partir de sobras.

En un a primera ronda, tienen la posibilidad de crear un platillo con un poco más de libertad teniendo sobras de cuatro tipos diferentes. En la segunda ronda deben hacer una propuesta específica, como una cena elegante, por ejemplo, con un tipo de sobrantes determinado que se les asigna al azar.

Los resultados se califican por la conductora Jackie Tohn y los jueces, el bloguero David So y la chef y autora Rosemary Shrager.

El formato del programa es muy ágil, pero no varía y se parece mucho al de casi todos los concursos culinarios, pero es la creatividad de las propuestas y la pericia de los concursantes lo que hace interesante el concepto y las ideas que dan a la audiencia.