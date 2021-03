¡Quédate en casa!

Claramente inspirados por el éxito de Cobra Kai, la nueva serie trae de regreso al personaje de Emilio Estevez, el coach Gordon Bombay, que ahora vive retirado del hockey administrando una pista de hielo que se cae en pedazos.

Cuando el hijo de una madre soltera, interpretada por la maravillosa Lauren Graham, es despedido del equipo de los Mighty Ducks por no ser muy bueno, ella lo convence de crear su propio equipo.

De ahí arranca un duelo donde ahora el equipo de las cintas originales es súper exitoso y con mala actitud y un grupo de niños con cero posibilidades de ganar los retarán.

Lo interesante de la serie, que estrenará cada uno de sus 10 capítulos los viernes, es que se adentra a la obsesión de los padres por tener los juegos bajo control, presentando a una serie de personajes que hasta especialistas deportivos llevan a la práctica para mejorar el desempeño de sus hijos.

Da gusto ver a Estevez de vuelta, el durante años ha evitado vivir de glorias pasadas, y tiene ahora excelente química con el personaje de Graham.

Además el elenco juvenil se encuentra muy bien seleccionado.

Independientemente de la nostalgia, vale mucho la pena su regreso.

LOCO Y ESTÚPIDO AMOR

La cinta cuenta la historia de amor y desilusión de múltiples personajes que se cuestionan sobre las relaciones y sobre la posibilidad de que sean eternas. Por un lado, el personaje de Steve Carell intenta enfrentar la infidelidad y separación de su esposa, interpretada por Julianne Moore, mientras que el de Ryan Gosling seduce al por mayor sin involucrarse con ninguna de sus conquistas. Se une en la balanza el hijo de Carell enamorado de su niñera mayor y el de una joven abogada, interpretada por Emma Stone. La cinta es una comedia con guión inteligente para adultos, con una buena dosis de drama y con sus actores en óptimo nivel.

Complementan el reparto Kevin Bacon y Marisa Tomei, quien tiene a su cargo otro personaje cómico con el que se roba las escenas en las que aparece. Con un guión divertido y reflexivo sobre las relaciones de pareja, es una cinta que es materia obligada para todos los amantes de las comedias románticas.

THE BEE GEES: HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART

Un viaje musical de varias décadas por la carrera de los Bee Gees, desde pequeños fascinados al cantar juntos hasta lograr el estrellato mundial.

El relato sobre la vida y carrera artística de los hermanos Gibb resulta muy interesante no solo para quienes crecimos amando y bailando su música sino también para quienes así pueden conocerlos a través de imágenes inéditas de grabaciones, conciertos y la historia detrás de temas icónicos.

Con entrevistas con Barry Gibb y material de archivo de sus hermanos ya fallecidos, Robin y Maurice, da un vistazo íntimo a la llegada de los primeros éxitos del grupo y a los momentos oscuros ligados con la fama.

Con sus opiniones, Eric Clapton, Noel Gallagher, Nick Jonas, Chris Martin y Justin Timberlake ayudan a dimensionar el legado de los hermanos que marcaron una época en la industria musical y dejaron huella en varias generaciones.