¡Quédate en casa!

¿Se imaginan ser hijo de la realeza, pero tener tan lejos el trono, que sientes que no tiene sentido formar parte de la familia?

SECRET SOCIETY OF SECOND-BORN ROYALS

A eso se enfrentan los jóvenes personajes de la cinta familiar Sociedad Secreta de Hijos Reales, sólo que ellos son reclutados para un organismo debido a que tienen poderes especiales.

La premisa de la cinta, es que los que no llegan a ser rey o reina tienen un poder secreto, con el que pueden convertirse en una especie de súper héroes para salvar al mundo.

De esta forma la comedia dirigida por Anna Mastro muestra la manera en que descubren sus poderes y entrenan para evitar una amenaza que acabaría con la realeza de todo el mundo, mientras aprenden una lección sobre la amistad, el trabajo en equipo y la importancia de la familia.

Si bien la cinta no aporta nada nuevo al género, tiene un elenco con mucho carisma, buena producción y es el tipo de películas que puede ver toda la familia sin temor al contenido.

Como trivia, presten atención al ver el muro de los pertenecientes a la sociedad secreta, ya que aparece discretamente la fotografía del Príncipe Enrique.

No hay nada nuevo bajo el sol en esta sociedad, pero la historia tiene el potencial de convertirse en una franquicia.

EL REY Y YO

Es uno de los grandes clásicos del musical cinematográfico. Se basa en la historia real de Anna Leonowens, una viuda británica contratada por el Rey Mongkul de Siam como institutriz de sus hijos a principios de la década de 1860. Primero fue novelizada por Margaret Landon, llevada al cine en los años 40 y convertida en musical para teatro por Richard Rogers y Oscar Hammerstein II en 1951 a sugerencia de Gertrude Lawrence que lo protagonizó al lado del poco conocido entonces Yul Brynner. La versión cinematográfica se estrenó en 1956, protagonizada por Deborah Kerr y Brynner, que repitió su personaje y obtuvo el Óscar de Mejor Actor. Tiene una producción fastuosa y cuidada en todos los detalles, aunque en su momento no estuvo exenta de controversias por algunas licencias históricas de la trama y la concepción de la obra que ofendieron a los gobernantes de Siam (hoy Tailandia) y provocaron que la película fuese prohibida ahí. Sus números musicales son emblemáticos en la historia del género en el cine, sobre todo "Shall We Dance" y el ballet de "La Cabaña del Tío Tom" credo por Jerome Robbins. Imperdible para los fans del género musical.

¡MAMMA MIA! VAMOS OTRA VEZ

La continuación de Mamma Mia tiene la peculiaridad de que es secuela y precuela a la vez. En la cinta, Sophie (Amanda Seyfried) se encuentra a punto de abrir el hotel fundado por su madre en la isla griega donde creció, y para el evento varios de los personajes de la primera película tienen invitación.

Al mismo tiempo vemos la historia de su mamá de joven (ahora interpretada por Lily James) y de como conoció a sus tres galanes y llegó a Grecia.

La cinta aprovecha un catálogo menos conocido de canciones de Abba, uno que será más reconocible por los fans de hueso colorado, pero si vuelve a utilizar temas icónicos de la primera película como "Dancing Queen".

De entrada, la trama se siente un poco forzada, pero al final eso no importa, ya que la cinta tiene mucho corazón, es muy entretenida y tiene un impacto emocional más fuerte que la primera cinta. James hace bien al llenar los zapatos de Meryl Streep, quien tiene una participación pequeña e imponente, y el elenco incluye también a una Cher muy simpática.

Si son fans de la primera, seguramente disfrutarán la cinta.