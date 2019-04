Quedaría 20% fuera del Ingreso Objetivo

Ha habido protestas por parte de algunos grupos campesinos por el recorte, sobre todo del programa que antes era Procampo y ahora se llama Bienestar Social en el que bastantes hectáreas de Tamaulipas quedaron fuera . Ariel Longoria García, secretario de Desarrollo Rural

Cd. Victoria, Tam.- Entre el 20 y 23 por ciento de lade la temporada 2018-2019 podría quedar fuera del programa federal de Ingreso Objetivo no obstante el Gobierno del Estado continúa en pláticas con la Secretaría dey Desarrollo Rural, Sader, para renegociar las reglas de operación de los programas aún pendientes por definir.

"Seguimos tratando de platicar, de persuadirlos, de que los dos millones y medio que se producen en Tamaulipas tengan el Ingreso Objetivo para que la agricultura en Tamaulipas sea rentable", destacó el secretario de Desarrollo Rural, Ariel Longoria García.

"Los campesinos al no tener ingresos arriba de un millón 145 mil pesos no requieren facturar ni mucho menos, lógicamente no tienen acceso a ese retorno, ya se llevó la inquietud y estamos en espera que haya una respuesta favorable".

Fruto de esta situación productores agrícolas de todo el estado, pero principalmente de la región de San Fernando, se manifestaron este mes bloqueando carreteras en rechazo a la publicación de las reglas de operación de programas federales de finales de febrero pasado, así como en contra de la desaparición o modificación de las reglas de operación de programas que tendrán continuidad en la actual administración federal.

El secretario Longoria García dijo que el programa de Concurrencia recibirá un presupuesto de 88 MDP mientras que el programa de Desarrollo Rural (antes Extensionismo y PESA) pasará a recibir 42 MDP para este año, "ha habido protestas por parte de algunos grupos campesinos por el recorte, sobre todo del programa que antes era Procampo y ahora se llama Bienestar Social en el que bastantes hectáreas de Tamaulipas quedaron fuera".

Finalmente, el secretario de Desarrollo Rural recordó que los productores inconformes llegaron a un acuerdo con el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Cabrera, para dar cobertura hasta 30 hectáreas de superficie de siembra del programa Seguridad Alimentaria, sin embargo, quedaron pendientes asuntos como el subsidio para el Diésel agrícola.