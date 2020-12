Quedarán sin póliza agricultores sin financiamiento

Río Bravo.- Por lo menos un 20 por ciento de agricultores en el norte de Tamaulipas, quedarían sin póliza de seguro agrícola para el actual ciclo otoño-invierno, según estimados de presidentes de fondos de aseguramiento.

José Luis Hinojosa Conde, presidente del Fondo de Aseguramiento Agricultores Unidos del Noreste, el retiro del subsidio por parte se la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saber), dejará desprotegidos a un sinnúmero de productores, pues un segmento de ellos, no podrá por sí mismo, pagar la totalidad de la prima de seguro para proteger sus cultivos de algún desastre, sobre todo en zonas amenazadas por la sequía.

"Ahora solo los que tienen crédito ( o alguna otra forma de financiamiento) se aseguran", reveló.

Explicó que un 20 por ciento de la superficie que antes se aseguraba, no tendrá cobertura de seguro agrícola" lo que en el caso de ese fondo, equivale a 800 hectáreas que no se asegurarán "Antes el subsidio era de 40 por ciento (del costo de la póliza), luego el 24 y ahora este ciclo, no va a haber nada" y remata: "este año fueron pocos los que alcanzaron" pese a que aún había subsidio.

Por otro lado, los agricultores que actualmente no cuentan con solvencia para adquirir está prima, solo podrán hacer si consiguen financiamiento o el propio fondo, les otorgue la póliza a crédito, pero en la inteligencia de que algunos de ellos, ya están boletinados al Buró de Crédito.