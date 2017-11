Quedan a deberles, otra vez, el arreglo

Matamoros, Tam.

A punto de terminarse el año y luego de más de 5 meses que les volvieran a prometer el remozamiento del Mercado Juárez, los pocos locatarios que aún quedan siguen dudando de que esto se haga realidad y mientras el tiempo pasa, más negocios siguen cerrando sus puertas ante la falta de clientela.

Entrevistado al respecto, uno de los empresarios que persiste en mantener abierto su negocio de artesanías recuerda que ya en otras ocasiones, en otras administraciones municipales les han hecho la misma proposición, “pero no pasa nada”.

Pidiendo que se omitiera su nombre, manifestó que tiene su negocio desde hace más de 15 años y que en ese entonces la situación que se vivía en la frontera otra muy diferente a la actual.

“Todo nos afecta, aunque no pasen cosas graves aquí en materia de inseguridad, como quiera repercuten, porque en el Valle de Texas todos se alarman cuando pasa algo aquí cercas y prefieren ya no cruzar el puente y esto nos ha afectado sobremanera porque eran los residentes texanos nuestros mejores clientes, quienes mantenían con vida este mercado, pero eso ya quedó atrás, ahora son otros tiempos, muy difíciles”, dijo.

En el tiempo que tiene con su negocio, dijo que al menos son 3 las ocasiones en que han ido las autoridades municipales a ofrecerles el apoyo para reactivar la Zona Peatonal, pero lejos de mejorar, la situación ha empeorado.

Usted puede ver, dice al reportero, “cuántos negocios han cerrado, ya no sólo aquí dentro del mercado sino también afuera y esto es porque simplemente no se vende gran cosa, nosotros seguimos sobreviviendo porque no pago trabajadores, somos mi esposa y yo, a veces un hijo mío viene a ayudarnos un rato porque como quiere tenemos amigos que vienen a comprarnos algo, sobre todo cuando hay fechas festivas como ahora el Día de Muertos o las Fiestas Mexicanas o en septiembre, pero es todo”.

NI MOSCAS. Afirman los locatarios del Mercado Juárez que todos los días lucen así los pasillos, desolados ante la falta de clientela.