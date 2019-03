Quedan inhabilitados para las campañas

Ya venció, el período para que presentaran su renuncia venció el viernes primero (de marzo) . José Luis Liceaga de León, secretario del Ayuntamiento

Cd. Victoria, Tam.- El primero de marzo pasado fue el último día para que los funcionarios del Ayuntamiento de Ciudad Victoria presentasen laa sus cargos para participar activamente en el proceso electoral de este año, ya sea como candidatos o en acciones proselitistas por parte de partidos políticos, por lo cual aquel funcionario que no lo haya hecho en tiempo y forma no podrá dedicarse para este fin; no obstante sí podrán participar en su tiempo libre cuidando no violentar la Ley Electoral como usar vehículos, tiempo o recursos del Municipio en campaña.

Esto lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento victorense, José Luis Liceaga de León, "ya venció, el período para que presentaran su renuncia venció el viernes primero (de marzo)", hasta ese momento la única funcionaria de la administración de Xicoténcatl González Uresti que presentó su renuncia fue la ex titular de la Dirección de Relaciones Internacionales y Atención al Migrante, Andrea García García.

"Ya fue aceptada su renuncia y esperemos que todo el trabajo que ella dio para la Dirección de Relaciones Internacionales, como es el hermanamiento con la ciudad de McAllen y el Reglamento de Ciudades Hermanas que va a pasar por la sesión de Cabildo en próximas semanas, rindan sus frutos", fue el pasado viernes en sesión extraordinaria de Cabildo cuando se dio trámite al escrito de renuncia el cual que fue aceptado por el órgano colegiado.

Fue a mediados del mes de enero de este año cuando García García protestó ante el alcalde y el resto del Cabildo capitalino como directora de Relaciones Internacionales y Atención al Migrante, cabe recordar que la hoy ex directora municipal va como suplente de María Elena Figueroa Smith como candidata a diputada local en la segunda posición plurinominal de Acción Nacional.

Finalmente Liceaga de León comentó que será el alcalde quien determinará en los próximos días quien habrá de ocupar el espacio dejado por Andrea García, "es potestad del presidente se determine si habrá solamente un encargado del Despacho o si en su caso se va a nombrar un nuevo titular, pero es una facultad exclusiva y directa del presidente municipal designar a la titular de la Dirección de Relaciones Internacionales".