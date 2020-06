Quedan en el aire

Los clubes regios deberán encontrar qué hacer con al menos 14 jugadores que terminan sus préstamos en otros clubes y pertenecen a Tigres o Rayados.

Algunos son canteranos con futuro, otros con la carrera ya avanzada; también hay extranjeros que servirían como moneda de cambio.

Lo cierto es que no tienen las mismas opciones que en otro periodo de traspasos, pues el Ascenso MX ya no existe y la Liga de Desarrollo aún no tiene claras sus condiciones.

A los que se les termina contrato se les abre la ventana de la Liga de Balompié Mexicano, en vías de nacimiento.

Y está el caso de Jonathan Urretaviscaya, quien terminará contrato el 30 de junio con Peñarol y en febrero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con un diagnóstico de recuperación de al menos seis meses. De esta manera, Monterrey tendría que hacerse cargo de nuevo de su lesión, a la cual le quedan dos meses más de recuperación.

Otro extranjero de Rayados que deberá reportar es el delantero Adam Bareiro, tras finalizar su préstamo con San Lorenzo, donde hizo dos goles en 11 partidos. Al paraguayo le restan cuatro años de contrato con los albiazules.

Daniel Lajud le corresponde volver al Monterrey tras su cesión en el Tampico Madero.

En las idas y vueltas de canteranos está Guillermo Madrigal luego de estar prestado desde el Apertura 2018 con Necaxa y Chivas.

En Tigres, por su parte, tendrán que encontrarle equipo a juveniles que dejó en el Ascenso MX, además de recibir a un canterano experimentado como Alberto Acosta, del FC Juárez.

De los Bravos terminaron también su préstamo Israel Jiménez y Manuel Viniegra, pero ambos quedaron desvinculados de los Tigres, por lo que son libres de buscar club por su cuenta.

Y el que de nuevo está en el aire es Jonathan Espericueta, luego de estar dos años prestado con el Puebla, con el que jugó apenas ocho partidos de Liga. Las lesiones no lo han dejado y su último partido en Liga fue en la Jornada 17 del Apertura 2018.

Elementos como Rafael Durán, Jaír Díaz, Raúl Damián Torres, Alfonso Tamay y Jhory Celaya son los canteranos felinos que, al verse cancelado el Ascenso, no tienen asegurado un lugar para jugar la próxima temporada.

Estos elementos podrían extender su préstamo durante el mercado de verano, pero por lo pronto, su destino está en el aire.